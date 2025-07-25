經濟開高走低 台經院上修 GDP 至3.02%、下半年恐跌破1%

台經院25日公布最新台灣經濟預測，預期2025年將呈現「前高後低」的發展格局，全年GDP年增率預估為3.02%，較4月預測上修0.11個百分點。主因是上半年受惠於AI伺服器、雲端與高效能運算產品出口暢旺，以及企業提前拉貨與資本投資強勁推動，帶動GDP年增率上看5%；不過隨著基期墊高與外需動能逐步趨緩，下半年經濟表現將明顯轉弱，預估GDP年增率可能回落至1%以下。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，近期川普對全球主要貿易夥伴一連串關稅喊話，使國際經濟出現「談判氛圍濃、政策未明」的忐忑情勢，雖然目前各國公布的對等關稅尚未正式生效，但企業與消費者信心早已受到影響，也讓全球經濟展望在第二季陷入低點。

不過隨著5月以後美中關係緩和、日本與澳洲陸續與美方達成協議，6月製造業採購經理人指數（PMI）出現回升，美國、歐洲與中國經濟指標皆呈現修復跡象，預示第三季不確定性略為下降。

孫明德指出，台灣出口表現則一枝獨秀，今年1至6月出口成長率全球居冠，主要靠資通視聽產品熱銷美國市場，躍升為我國最大出口項目，取代過往主力的電子零組件。

若仔細探究今年5至6月出口市場，至美國的比重已高於中國，反映商品結構轉變與貿易路徑重塑。孫明德也坦言，因直接賣進美國比例升高，未來若台美關稅談判結果不如預期，恐將衝擊我國價格競爭力，成為下半年風險來源之一。

在投資方面，AI伺服器強勁需求也帶動企業擴產與設備進口，今年上半年資本設備進口年增近60%，半導體設備更接近倍增。孫明德說，「今天的投資是明天的出口」，顯示下半年仍具出貨支撐力道，AI商品不像傳統商品會因提前拉貨就結束，需求預期將持續遞延。

相較之下，內需表現仍顯疲弱。台經院觀察到，汽車買氣受到關稅觀望影響，成為拖累零售指標主因，今年上半年零售營業額年減0.36%，但若排除汽車銷售，仍有1.4%的正成長，若美國關稅政策明朗，下半年購車潮有望回補上半年的遞延需求。

物價方面，6月CPI年增率降至1.37%，核心通膨也連續四個月走緩。台經院認為，央行可望在9月視物價走勢調整貨幣政策，若能適度放寬，對下半年內需與整體經濟有助益。

至於廠商景氣調查結果，6月製造業營業氣候測驗點微幅下滑至85.88，服務業與營建業則終止連五月下跌、回升明顯。企業對未來半年看法分歧，AI相關產業維持樂觀，但鋼鐵、汽車與傳產業者則因匯率與美關稅變數，偏向保守應對。

所長吳孟道補充，美國貨幣政策與關稅動向將是市場關注焦點，若川普在8月1日正式宣布關稅稅率，可能對市場造成短期衝擊，但就過往經驗來看，美方談判空間仍大，是否落實與最終幅度仍待觀察，金融市場是否穩定，也將影響新台幣匯率表現，預期下半年匯率將介於29至30元區間震盪。