台經院預估台灣全年經濟成長「前高後低」 GDP年增率預估3.02%

台經院今日公布最新的國內總體經濟預測暨景氣動向調查，在本次總體經濟預測更新中，儘管美國關稅政策仍構成潛在風險，但受惠於對等關稅暫緩實施，提前備貨效應在上半年發揮明顯支撐力道，推升外需表現優於預期，亦帶動民間投資動能，台經院推估上半年經濟成長率可望突破5%。此外，亦下修民間消費、上修外需與民間投資，預期台灣今年經濟成長將呈現「前高後低」的發展格局，全年經濟成長率預估為3.02%，較4月預測上修0.11個百分點。

台經院認為，隨著下半年提前拉貨動能逐漸減弱，企業獲利面臨壓力，恐影響民間投資與消費意願，下半年GDP年增率將回落至1%以下。台經院景氣預測中心主任孫明德對下半年的出口和消費表現，特別提出AI需求和汽車的遞延消費影響的重要性；他分析，在出口方面，儘管先前已有提前拉貨潮，但提前拉貨是指一般的產品，AI的出口需求在下半年仍大，此外，下半年的內需會更有表現，尤其是上半年汽車因為關稅的不確定性，以及股市、房市等因素，使得內需買氣不佳，這些變數改善之後，下半年有汽車的遞延買氣來加持，消費會轉好。

針對物價，孫明德指出，下半年挑戰仍多，且目前物價溫和，因此央行應會在9月理監事會議作調整，因應下半年的挑戰。孫明德也分析，關稅對經濟造成的衝擊，最悲觀的是在4、5月份，但從多國關稅稅率放榜之後的經驗觀察，即使美國宣布稅率：「但並不是結束，而是新的起點。」

當前不動產市場低迷，台經院產經資料庫總監劉佩真指出，6月中古屋交易衰退36.6%至50%，反映6月房市交易冷清，另外，前六月六都移轉交易件數年減26.6%，創八年來新低，其中高雄市、新北市更來到9年來新低，都反映房市處於修正盤整階段；至於未來半年，劉佩真表示，一般住宅及豪宅量縮及價格修正仍顯著，她預期，今年量能有可能從去年的35.05萬件下修至28萬件保衛戰，跌幅會在2成至2成5。

商用不動產方面也不樂觀。劉佩真分析，商用不動產雖然有科技業者的自用買盤，但傳統產業經營陷窘境，及因為關稅未定，亦使其在商用不動產的買盤縮手；另外，辦公室市場在下半年，台北市核心商業區會有高達4.57萬坪的高水準供給會進入市場，因此年底的空置率會高達6.9%，也會造成租金水準成長減緩。

劉佩真分析，不動產的營業氣候測驗點從3月至6月都處於看法悲觀，8、9月份仍會持續盤整，至於是否有改善的契機？劉佩真認為，仍要看央行理監事會議稍作鬆綁或是在貨幣政策上稍有調整，為房市帶來部分活水。

至於新台幣匯率，台經院六所所長吳孟道指出，估計倘若關稅稅率談判結果如預期，台幣會偏升，估計會從現在的29.5價位向29元升值，倘若結果不如預期，則會偏貶，往30元關卡前進。