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第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達465.61億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為民眾買彩券示意圖，圖中人物與新聞無關。本報系資料照片
圖為民眾買彩券示意圖，圖中人物與新聞無關。本報系資料照片

台灣彩券公司25日表示，114年06月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣28.32億元，自113年01月至114年06月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達465.61億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，114年06月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為28.32億元，其中14.16億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，12.74億元分配至國民年金，1.42億元則分配至全民健康保險準備。

彩券 國民年金

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