大環境不確定因素多 統一董座羅智先：今年是最辛苦的一年
關稅大限將屆，市場的不確定氛圍濃厚，也讓民眾消費保守，統一集團董事長羅智先今日表示，對於統一來說，今年是最辛苦的一年，下半年恐怕還會更辛苦。
羅智先坦言，以大環境來說，的確面臨前所未有的不確定性，但對統一集團來說則不是同一個單位都是同樣狀況。
羅智先表示，以母體統一企業為例，今年是最辛苦的一年，包括匯率問題、原物料價格持續上漲等矛盾情況，下半年恐怕只會更辛苦；但對其他單位來說，由於所處市場不同，要擔心的也不同，因此是有好有壞，對集團來說，優勢就是統一是全天候的公司，平衡性上還是占了一些便宜，還是要過一天看一天，看看未來情況。
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