對等關稅是否有期望值？ 吳東亮：低於日韓會比較有利

工商協進會25日舉辦會員大會，理事長吳東亮會前接受採訪時提到，對於美國對等關稅進展，當然是希望我國關稅越低越好，也期待我國代表能夠努力替我們爭取最有利的條件，至於心中是否有一個數字，其實只要低於日本與韓國等主要競爭國家就會比較有利。

吳東亮指出，有關關稅議題，我國談判代表已經去美國進行第四輪實體談判，而日本也在這兩天就將關稅調降至15％，談判代表去第四次談判真的是很辛苦，非常感謝我方談判代表如此辛苦替我們努力爭取，他認為台灣談判會比其他國家辛苦的原因主要是我國企業做得太好，外銷太旺盛，出超相對別的國家多，且可能今年受到AI趨勢帶動我國半導體產業發展，今年上半年的出超成長率更大，搞不好今年的出超總額，還會更增加，這都會增加我們談判的困難度。

此外，吳東亮也提到，所以有產業界都很擔心，在未發表前大家都很擔心，不過現在英國10%、日本15%，東南亞大約落在20幾%，產業界當然是希望可以台灣越低越好，不過關稅議題是一個相對的問題，因此還是希望台灣代表能夠很努力的來替我們爭取最有利的條件。

至於心中是否有一個數字，吳東亮說，他的心中沒有一個數字，主要還是大家都認為20%以下更好，要低於我們的主要競爭國家，尤其是日本、韓國，這樣才能在相對有利的位置，對於數字不需要太關注，因為這是一個相得的因素，我們就靜觀其變。

吳東亮表示，未來不管關稅數字多少，基本上都會增加我國的出口成本，所以除了業者本身要努力外，政府也看是否能夠來幫忙，像是在成本方面，提供一些減免補助，或是提供一些金融業融資，大家可以一起度過挑戰。