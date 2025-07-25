台寶生醫攜手梅約診所啟動鳳凰城投資計畫 加速推動可負擔細胞療法

台寶生醫（6892）25日宣布，與美國最頂尖的梅約診所（Mayo Clinic）完成一份投資條款清單（Term Sheet）簽署，這項條款清單是依據今年5月雙方簽訂的美國鳳凰城「創新基地」（Innovation Hub）合作意向書框架，針對資金、技術支援、人力與設備配置、成本分擔及利潤分配等相關權利、責任與義務等細節達成進一步共識，做為雙方正式合約的重要基礎。

台寶生醫執行長楊鈞堯指出，近年來基因修飾細胞療法展現卓越療效，已躍升為現代醫療中最具潛力的治療手段之一，但高昂的製造成本與冗長的製程，成為限制其普及化的關鍵挑戰，而與梅約診所合作的一大核心目標，就在於透過專屬製程的共同開發，將目前昂貴且高效的細胞治療，轉化為普及且可負擔的醫療產品，雙方預計今年內啟動鳳凰城創新基地的首波投資計畫。

首波合作項目內容包括設立模擬GMP規格的製程開發實驗室（PD實驗室），導入台寶生醫獨家開發的FAST CGT平台，以及專為早期細胞療法產品設計的TDM（Therapy Design & Manufacturing）商業模式。同時結合梅約診所在全美醫療體系的研發能量與臨床資源，以加速PD實驗室的技術落地與臨床應用。未來該實驗室也將與台寶生醫CDMO業務無縫銜接，擴大雙方策略聯盟的綜效，並為公司建立長期且穩定的收入來源。

楊鈞堯表示，台寶生醫已轉型專注於調節性T細胞（Treg）的研究與開發，主要是看好其在防止自身免疫反應和過度免疫反應中扮演重要角色，並且在免疫細胞治療應用的龐大潛力。

由於Treg療法的發展時程，較以癌症為主的CAR-T療法晚了超過五年，以至於目前的製程與產品設計多仿效CAR-T邏輯，缺乏真正為Treg細胞特性量身打造的技術平台。

台寶生醫不僅具備高純度、精準篩選Treg細胞的關鍵技術，更創新開發出以Treg細胞專屬大數據資料庫為基礎的FAST CGT平台，提供一套從細胞篩選、製程優化到品質控制的整合性解決方案。此平台不僅可有效降低製造成本，亦可顯著縮短製程周期，為調節型T細胞產品的商業化鋪路。

在全球Treg療法快速發展的浪潮下，台寶生醫已率先布局掌握先機，在本屆亞洲生技大展，公司首次主辦的「2025調節型T細胞國際研討會」，即以「建構免疫和平：實現調節型T細胞從科學走向臨床」（Engineering Immune Peace：Translating Treg Science into Clinical Reality）為主題，匯集來自哈佛大學醫學院、美國梅約醫學中心、約翰霍普金斯大學醫學院等全球學術界及產業界在該領域的頂尖專家，包含多位與台寶生醫在調節型T細胞領域合作的重量級學者，展開一場跨學科對話，盼促進開發各種突破性醫療解決方案來應對人類最複雜的醫療挑戰，加速實現無慢性病的未來願景，獲得現場熱烈的迴響。

展望未來，台寶生醫將在目前建立的基礎上持續創新與升級，積極推動主力新藥的臨床收案進度，並啟動美國投資計畫，建立先進製程能力，攜手哈佛、梅約醫學中心等國際夥伴，共同拓展美國細胞醫療市場。