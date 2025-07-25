輔導汽車業 經部有腹案 初步朝兩大方向規劃

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

美國對等關稅即將掀牌，台灣汽車關稅是否調降備受關注。據規劃，在關稅確定後，經濟部將與汽車業者協商，提出後續產業輔導措施，初步朝延續貨物稅定額減徵、以及調降國內無產製零件關稅兩大方向，力抗美國進口車。

國內民眾期盼調降進口汽車貨物稅，汽車價格有望因此下跌，但經濟部官員否認會調降汽車貨物稅。據了解，主要是考量一旦調降汽車貨物稅，還會牽動其他如水泥、玻璃、輪胎等貨品貨物稅，稅損擴大。另外，整體調降貨物稅，進口車、國產車都一樣，無助於確保國產車競爭力。

經部兩方向力抗美國進口車 圖／經濟日報提供
經部兩方向力抗美國進口車 圖／經濟日報提供

經濟部產業發展署官員昨（24）日表示，經濟部與車輛公會、車廠保持密切聯繫，並逐家拜訪車廠，現待美國對等關稅確定後，經濟部還會再與產業界協商，經濟部做政策及稅式支出評估後，就會形成政策。

就經濟部掌握，對於美國對等關稅談判，產業界意見主要集中在兩方面，盼政府支持。首先是延續貨物稅定額減徵。官員解釋，現依《貨物稅條例》第12條之5，買汽車汰舊換新減徵5萬元貨物稅，將於2026年1月7日屆期，業界爭取延續。

至於貨物稅定額減徵額度是否會提高至5萬元以上？經濟部官員表示，不急於馬上決定，將待關稅確定後，經濟部再與公會協商，並做稅式支出分析，完成公聽會程序，並希望在明年1月7日屆期前定案。

官員說明，相較於進口多為高價車，國產車現偏向較低價的「國民車」，若採貨物稅定額調降，降低一般民眾購車負擔，民眾會較有感，就有機會選購國產車。

其次是，在關稅確定後，經濟部研議調降國內無產製汽車零件，包括變速箱、引擎等關稅，以提升國產車競爭力。

經濟部強調，台灣與美國對等關稅談判結果只適用於台美之間，待關稅確定後，就會針對美國進口車進行衝擊評估，並與產業界協商。至於美國進口汽車關稅是否會分階段調降等議題，仍須待談判結果而定。

關稅 貨物稅 經濟部

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