台版CBAM元年 六項水泥產品 列第一波納管

經濟日報／ 記者邱琮皓林政鋒謝柏宏／台北、高雄報導

台版碳邊境調整機制（CBAM）將啟動，環境部氣候變遷署昨（24）日表示，接下來以申報對象、申報產品、計算方式及申報方式等四面向展開規劃，主要的精神還是與歐盟對齊。確定六項水泥產品將是優先納管對象。

氣候署長蔡玲儀表示，申報對象方面，在密集與相關公協會討論後，對象將分為兩大類，一是進口應申報產品項目的進口商及經授權的申報人，二是國內生產應申報產品項目的製造商，也就是進口商、國內製造商都要申報。

環境部表示，預計9月底會明確訂定，申報產品也逐漸聚焦，將優先納管排放量大的產業，例如水泥、鋼鐵業，採取分階段納管。

舉例來說，環境部6月與水泥公會討論後已有共識，將比照歐盟CBAM針對水泥熟料、白色卜特蘭水泥等六項產品為列管產品，也是優先納管的產品項目；至於鋼鐵產品，今日將與鋼鐵公會溝通，由於品項較多，仍需要時間聚焦，將於10月底前確認。

在試申報制度的計算方式上，蔡玲儀強調，會以歐盟CBAM簡化版的計算方式為主，規劃在10月底提出、11月完成訂定；申報方式也會從簡，未來會訂定試申報程序、期程，建立模板與編撰試申報指引，預計今年12月底前訂定。

台泥董事長張安平過去一年多不斷呼籲，必須制定台版CBAM，徹底讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本。

納管 鋼鐵 歐盟

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