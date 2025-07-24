台版CBAM元年 明年啟動 繳費「還沒那麼快」

為避免碳洩漏，台灣正規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），環境部長彭啓明昨（24）日表示，今年研議產品碳排放量與試申報制度，預計明年上半年完備相關法規後，正式啟動試申報，展開「台版CBAM元年」。

歐盟、英國、美國陸續釋出碳邊境調整機制修正方向與草案後，環境部也積極展開討論。環境部表示，目前正在與水泥、鋼鐵公會及相關部會、進口業者等單位討論，包含申報產品、碳排放量預設值、計算邊界等試申報細節，預計明年上半年制度完備相關法規後，正式啟動試申報，於2027年第1季申報2026年納管產品碳排放量。

台版CBAM試申報制度規劃

由於CBAM有被視為其他國家貿易障礙的風險，環境部政務次長施文真表示，今年把這些法制作業的基本功完成之後，後續也會向WTO公開台版CBAM資訊，讓各國瞭解。

觀察國際情況，歐盟CBAM今年底將結束過渡期、2026年開始計費、2027年購買憑證繳納，英國CBAM也預計從2027年計費，2028年提交報告後直接繳稅。至於台版CBAM是否同樣也會在試申報兩年後開始繳費？環境部氣候變遷署坦言「還沒那麼快」。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，國際間CBAM制度，在過去這段時間有許多變化與進展，例如歐盟CBAM今年7月提出修正方向，預計將擴大涵蓋範圍至下游產品、健全反規避措施、明確電力排放計算規則等，台灣也會密切注意未來是否會涵蓋到鋼鐵、鋁密集型下游產品，避免影響我下游產業出口。

外界關注國內收取碳費，未來在歐盟CBAM的扣抵比例。蔡玲儀指出，今年環境部拜訪歐盟，也針對碳價扣抵等議題交流，歐盟雖訂有第三國已支付碳價預設值措施，但目前仍未有細節，彭啓明強調，絕對不會讓國內企業面臨與歐盟CBAM和碳費重複繳費的情況。

美國參議員提出最新版本《外國汙染費用法案》（FPFA），規劃針對來自碳排放強度較高國家的進口產品徵收費用，目前正在參議院審議。美方FPFA草案暫定的納管行業包括鋼鐵、水泥、鋁、肥料、玻璃、氫氣、太陽能、電池原料等八大行業，環境部也會持續關注發展，留意是否對台灣鋼鐵、鋁、玻璃等行業產生影響。