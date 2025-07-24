出席亞洲生技大會 卓揆：AI助攻 升級生醫產業

2025亞洲生技大會昨（24）日開幕，行政院長卓榮泰表示，台灣將透過晶片、AI及半導體關鍵技術，協助生醫產業上中下游發展，並要加速鬆綁法規、建立場域，並打造生技平台、臨床檢測、醫材等諸多項目發展。

亞洲生技大會昨登場，行政院長卓榮泰率衛福部長邱泰源、國科會主委吳誠文等內閣團隊出席開幕典禮。

卓榮泰昨日在大會上表示，台灣擁有強大資通訊產業、卓越醫療體系與完善健保資料庫，使政府具備更多創新能量。此外，行政院生技產業策略諮議委員會預計今年8月召開，邁向賴總統「健康台灣」願景。

亞洲生技大會主席李鍾表示，此次有來自美國、日本、加拿大、比利時、新加坡、韓國等50國超過600位國際代表遠道而來，共有超過2,300名與會者共襄盛舉，亞洲生技大會今年主題為「掌握亞洲生技新契機」，擴大規模為創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇。

卓榮泰說，亞洲生技大會今年展出規模為歷年之最，共有來自50國、超過900家生技廠商參展，設置2,200個攤位，匯聚全球學界與產業界精英。台灣生技醫療產業近年持續成長，去年產值突破7,750億元，創下歷史新高，國際上市新藥累計達15項，每年更有數十件創新醫材取得海外認證。

卓榮泰表示，行政院會聽取國科會「晶片驅動產業創新再升級」計畫，今年起特別加強生醫與農業領域的推動。在生醫領域，要串連上中下游發展。其中上游將開發試製，建立多重檢測生物晶片的整合開發；中游將研發試量產，打新世代基因定序、植入式醫電產品、治療產品及腦／人機介面；下游著重法規及場域，提供實證場域以協助產品落地。另外外界關注美國對藥品關稅，對此卓榮泰回應，「我們正在努力進行當中。」

卓榮泰表示，在政府與民間共同努力下，台灣生技產業營業額過去十餘年間大幅成長，去年更達到7,754億元新高。此外台灣已有15項新藥在國際市場上市，且每年至少約數十項創新醫療器材獲國外許可證，帶動生技產業成長。