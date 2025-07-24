機械出口萎縮 三大警訊 市場版圖出現明顯位移

機械出口遭遇寒冬，財政部昨（24）日發布統計專題，點出三大警訊。

包括機械業去年占出口比重降至新低，在主要機械出口國中下降最顯著；工具機出口規模較2012年高點幾近腰斬；工具機出口全球排名從2022年第五，直直滑落至2024年第八。

歷年機械出口占比 圖／經濟日報提供

另外，機械出口市場版圖受美中貿易戰與美國製造業回流影響，出現明顯位移，2024年對美占比已接近四分之一，首度超車陸港；主要國家出口市場結構也大多呈現「美升陸降」。

財政部統計指出，我國機械出口與國際景氣高度連動，雖歷經美中貿易爭端、新冠肺炎疫情衝擊，但在各國競相發展半導體產業、推升相關製造設備需求下，台灣機械出口在2021至2022年翻揚且接連創高。

不過後續隨全球經濟放緩、地緣政治風險等干擾，機械出口連續兩年衰退，2024年出口值241億美元，為近四年最低，較2022年高點縮減15.5％。今年上半年雖增4.3％，但因美中對峙及重建商機延後，未來展望尚非明朗。

受電子、資通等科技產品外銷高速擴張之排擠，機械出口占總出口比重由90年代8.5％一路下滑，又受到中國大陸低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅，以及歐洲景氣持續低迷等因素影響，去年機械雖仍居台灣第四大外銷貨類，但占總出口比重降至5.1％，是有統計以來低點。

若與其他國家相比，日本、義大利、德國、新加坡機械出口暫比在13.6％至17.4％較高，中國大陸9.3％，與新加坡是唯二占比較2019年逆勢上揚，台灣占比降至5.1%，五年間降幅2個百分點最深。

另外，機械出口品項走勢趨於分化，傳產類機械外銷動能流失，工具機出口規模較2012年高點幾近腰斬，大減52％；生產半導體等機械則隨製造技術提升及科技產業鏈需求，表現相對強勢，且加速由陸港轉向東協發展。