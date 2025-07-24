聽新聞
0:00 / 0:00

機械出口萎縮 三大警訊 市場版圖出現明顯位移

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
機械出口遭遇寒冬。聯合報系資料照
機械出口遭遇寒冬。聯合報系資料照

機械出口遭遇寒冬，財政部昨（24）日發布統計專題，點出三大警訊。

包括機械業去年占出口比重降至新低，在主要機械出口國中下降最顯著；工具機出口規模較2012年高點幾近腰斬；工具機出口全球排名從2022年第五，直直滑落至2024年第八。

歷年機械出口占比 圖／經濟日報提供
歷年機械出口占比 圖／經濟日報提供

另外，機械出口市場版圖受美中貿易戰與美國製造業回流影響，出現明顯位移，2024年對美占比已接近四分之一，首度超車陸港；主要國家出口市場結構也大多呈現「美升陸降」。

財政部統計指出，我國機械出口與國際景氣高度連動，雖歷經美中貿易爭端、新冠肺炎疫情衝擊，但在各國競相發展半導體產業、推升相關製造設備需求下，台灣機械出口在2021至2022年翻揚且接連創高。

不過後續隨全球經濟放緩、地緣政治風險等干擾，機械出口連續兩年衰退，2024年出口值241億美元，為近四年最低，較2022年高點縮減15.5％。今年上半年雖增4.3％，但因美中對峙及重建商機延後，未來展望尚非明朗。

受電子、資通等科技產品外銷高速擴張之排擠，機械出口占總出口比重由90年代8.5％一路下滑，又受到中國大陸低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅，以及歐洲景氣持續低迷等因素影響，去年機械雖仍居台灣第四大外銷貨類，但占總出口比重降至5.1％，是有統計以來低點。

若與其他國家相比，日本、義大利、德國、新加坡機械出口暫比在13.6％至17.4％較高，中國大陸9.3％，與新加坡是唯二占比較2019年逆勢上揚，台灣占比降至5.1%，五年間降幅2個百分點最深。

另外，機械出口品項走勢趨於分化，傳產類機械外銷動能流失，工具機出口規模較2012年高點幾近腰斬，大減52％；生產半導體等機械則隨製造技術提升及科技產業鏈需求，表現相對強勢，且加速由陸港轉向東協發展。

工具機

延伸閱讀

立委鍾佳濱建議營業稅優惠 鼓勵裝設自助點餐收銀

財部：機器人半導體商機看好 機械業出口添新動能

貿易戰影響…台灣機械出口消長 財部：對美占比首超越中港

無人機足球新加坡錦標賽 台灣隊奪亞軍

相關新聞

輔導汽車業 經部有腹案 初步朝兩大方向規劃

美國對等關稅即將掀牌，台灣汽車關稅是否調降備受關注。據規劃，在關稅確定後，經濟部將與汽車業者協商，提出後續產業輔導措施，...

台版CBAM元年 明年啟動 繳費「還沒那麼快」

為避免碳洩漏，台灣正規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），環境部長彭啓明昨（24）日表示，今年研議產品碳排放量與試申報制度...

機械出口萎縮 三大警訊 市場版圖出現明顯位移

機械出口遭遇寒冬，財政部昨（24）日發布統計專題，點出三大警訊。

台版CBAM元年 六項水泥產品 列第一波納管

台版碳邊境調整機制（CBAM）將啟動，環境部氣候變遷署昨（24）日表示，接下來以申報對象、申報產品、計算方式及申報方式等...

出席亞洲生技大會 卓揆：AI助攻 升級生醫產業

2025亞洲生技大會昨（24）日開幕，行政院長卓榮泰表示，台灣將透過晶片、AI及半導體關鍵技術，協助生醫產業上中下游發展...

AI機器人題材爆發 人資助攻企業華麗轉身

因應未來趨勢，由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械公會、台灣區電機電子公會、台灣工具機暨零組件公會、台北市電腦公會、台灣雲端物聯網產業協會等六大公協會共同發起成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，日前舉行成立暨誓師大會，宣示台灣將成全球AI機器人技術與製造中心，機器人應用發展議題大爆發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。