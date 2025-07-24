AI機器人題材爆發 人資助攻企業華麗轉身

因應未來趨勢，由台灣智慧自動化與機器人協會、台灣機械公會、台灣區電機電子公會、台灣工具機暨零組件公會、台北市電腦公會、台灣雲端物聯網產業協會等六大公協會共同發起成立「台灣AI機器人產業大聯盟」，日前舉行成立暨誓師大會，宣示台灣將成全球AI機器人技術與製造中心，機器人應用發展議題大爆發。

近8成企業導入AI技術 半數營運效率走強 製造業需求最迫切

台灣撐起全球供應鏈 韌體工程師入行３年 薪資可望衝上８萬元

掌握AI就是驅動企業決策與人才戰略的核心力量，1111人力銀行與台灣人工智慧協會、科技島網站、中華人事主管協會共同舉辦「AI如何幫HR提高績效」論壇，7月24日下午1點半在政大公企中心登場，邀請國科會副主委陳炳宇、臺大資訊工程學系教授陳縕儂、淡江大學工學院物聯網與大數據研究中心主任張志勇、輔仁大學人工智慧發展中心主任謝邦昌教授、中信金融管理學院科技金融研究所教授孫大千、美國安卓樂資本董事長林家振、天下雜誌行銷業務部學習總監陳逸文共同參與，分享精彩主題，如何說服長官投資AI、如何透過AI驅動企業培訓新模式、人資日常也能輕鬆上手的數位工具以及企業成功轉型經驗分享，台下擠滿了來自各行各業的企業人資，親睹AI的價值與魅力。

根據1111人力銀行調查顯示，台灣企業導入AI技術的比例達到近八成（79.8%），其中評估「AI有助於整體營運」占19.85 %，導入AI後「營運效率顯著提升」18.6%。顯示出AI技術的應用範圍與成熟度日益提升，在已經導入AI的企業當中，近半數營運效率明顯走強。調查也指出，目前企業急需導入的方向，以製造(系統、工程及研發)」最為迫切占46.7%；其次為人力資源管理27.1%，包括招募、績效評估與員工培訓；第三需求則是資訊系統與IT安全22.8%，真實反映出企業對內部營運優化與資安風險控管的高度關注。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，隨著輝達海外總部確定設址台北市北投士林科學園區，說明台灣撐起全球 AI 供應鏈的價值，凸顯產業價值的重要性，不僅順勢拉高國際能見度，更提升了國內相關從業人員待遇水準，以「韌體工程師」為例，研究所學歷入行不到一年的平均薪資68,400元，年資累計3年後，可望衝上8萬元大關，未來薪資成長動能極強，隨著資歷累計，員工分紅獎金更是驚人，可以預見理工背景人才依舊炙手可熱。

AI新十大建設起飛 刺激人才需求升溫 人力銀行AI職缺年增17%

調查結果也透露，當今AI人才培育不足的因素包括：AI教育過於理論化缺乏實作經驗36.61%、企業無法精準媒合AI人才36.14%、AI課程內容與業界技術發展不同步35.3%。

行政院推動「AI新十大建設」，最快８月拍板定案，涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等三大面向，將引領國內百工百業至少百萬家導入AI服務。國發會擬以50萬AI人才大軍作為短期目標，中長期希望倍增至百萬大軍以上，並以國發基金千億助攻十項重點產業發展，並帶動創新創業投資每年達1,500億元；至2040年推動台灣成AI影響力中心，產值達15兆元。

同步觀察1111人力銀行資料庫，７月份AI相關工作職缺數為1.86萬筆，和去年同期相比大幅成長17%，當中除了科技業開出大量工程師職缺外，金融業為了優化客戶體驗，也都需要AI人才助陣，甚至連傳統製造業、不動產業、物流業等都釋出相關工作機會，說明各行各業「會懂、會用」生成式AI工具的人才需求明顯躍升。

莊雨潔提醒「得人才者得天下」，人工智慧技術的快速發展與全球產業數位轉型浪潮下，AI人才已成為推動組織創新與提升競爭力的致勝關鍵，改變人資管理的作業與徵才模式，目前已有企業採用AI進行履歷篩選與人才預測分析，因此人資必須自覺不再只是招募行政功能，而是助攻企業主搶得契機華麗轉身的關鍵角色。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，時值求才高峰，1111人力銀行近期也與台大資管所合作AI人才推薦模型，協助企業更容易找到適合的人才，另外求職主網的「AI小精靈」更是智能小幫手，針對各種求職疑問，24小時在線即答、有問必答。為解決AI人才供不應求的現象，將於8月14日舉辦【科技女力線上直播論壇】，邀請產官學代表齊聚一堂，探討女性參與投入科研領域，不僅能夠緩解科技人才短缺困境，還能進一步促進AI技術的多元應用，增強企業競爭力。