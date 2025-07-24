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三元能源小港廠火災 經部將檢視鋰電池工廠安全規範

中央社／ 台北24日電
高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠14日發生火災意外。記者劉學聖／攝影
高雄小港區三元能源科技鋰電池工廠14日發生火災意外。記者劉學聖／攝影

三元能源科技鋰電池廠14日發生火災意外。經濟部表示，已請工研院完成火災評估報告，但現在進入檢調調查階段，相關訊息不適合對外報告，至於安全規範，需要等火災調查結果出爐，才能評估工廠貨架高度、和圍牆之間的距離等安全規範是否需調整。

台泥旗下能元科技子公司三元能源小港廠14日發生火警，民進黨立委賴瑞隆近期要求經濟部於2週內提出完整檢討報告，報告事故原因、設置過程、環保工安承諾、及第三方查明結果。

經濟部產業園區管理局高屏分局分局長游淑惠今天表示，已經請工研院完成火災的評估報告，相關資料會在期限內交給委員，但僅供內參，因檢調現在已經在調查，相關訊息不適合對外說明。

外界關注是否需要加強廠商進駐園區的環評程序，游淑惠表示，廠商本就需要依照規定進行環評，現在是以產業類別來判定能否進駐園區，三元能源小港廠屬於電力設備及配備製造業，主要產品為鋰電池，並非不能進入園區的產業類別。

除產業進駐園區的控管機制外，游淑惠表示，依照規定，廠商需要完成目的事業主關機關要求，包括地方政府核發使用執照，並符合消防和空污等法規，地方政府才會發工廠登記證，業者才能進行生產。

游淑惠表示，業者也承諾，等火災調查報告出爐後，若工廠設計不良，會提高安全到最高規格，才評估未來是否復工，並加強與地方里長溝通，「花200億蓋工廠的公司，不會冒險用不良品去做消防設備」，也希望藉由這次意外事件，檢視鋰電池工廠的安全規範，包括消防、附近居民和醫院等距離等規範。

由於鋰電池一旦燃燒較難控制，游淑惠表示，鋰電池需要測試，工廠會有貨架堆疊，造成這次火災燃燒時間較久；至於未來工廠貨架高度和距離是否調整、工廠和圍牆的距離是否需要加大，相關安全規範還需要等火災調查結果出來，才能評估調整。

火災 經濟部 工研院

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