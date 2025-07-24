卓揆：行政院生技策略諮議委員會 預計8月召開

行政院長卓榮泰24日出席「2025亞洲生技大會開幕典禮」時表示，此次大會匯聚超過900家以上廠商參展，設有約2,200個攤位，以及來自超過50個國家的生技專業人士齊聚一堂。行政院生技產業策略諮議委員會預計於2025年8月召開，期待與各界共同擘劃我國生醫產業發展藍圖。

卓榮泰指出，在政府與民間共同努力下，臺灣生技產業營業額過去十餘年間大幅成長，2024年更達到新臺幣7,754億元，創歷史新高。此外，臺灣已有15項新藥在國際市場上市，且每年至少約數十項創新醫療器材獲得國外許可證，帶動我國生技產業持續成長。

卓榮泰表示，因應資通訊、人工智慧、大數據等科技日漸進步，生技產業也朝向多元化與智慧化發展。24日上午行政院會即安排國家科學及技術委員會報告「晶片驅動產業創新再升級—生醫與農業領域推動成果」，將政府正在推動的「晶創臺灣方案」進一步升級，強化在「生醫」與「農業」兩大重點領域的應用，對發展精準健康與智慧農業具有關鍵意義。

卓榮泰進一步說明，在生醫領域方面，政府透過晶片、人工智慧與半導體等關鍵技術，嘗試推動更多元化的整合，國科會並提出上、中、下游不同層次的發展目標，包括：上游聚焦於開發試製，中游著重於研發試量產，下游則持續鬆綁相關法規、提供實證場域，促進試製、試量產充分發揮。此外，此次國科會報告也提出「新世代解序生醫晶片技術與平臺」；癌症多重基因檢測生物晶片系統、兒童癲癇性腦病變測試晶片、早期心房顫動檢測晶片等多項臨床檢測應用；以及「可攜式腦磁之大腦活性診斷輔助晶片系統」、「巴金森氏症數位治療裝置」、「多自由度胸腔科自動導航機器人」等先進醫療器材，期盼未來在健康領域上能為全人類帶來更多福祉。

卓榮泰說，賴清德總統為臺灣首位具醫師背景的總統，上任後即於總統府內成立「健康臺灣推動委員會」，不僅優化長照2.0政策，並規劃於2026年正式啟動長照3.0政策，強化高齡照護能量；同時也提升早期癌症篩檢，設立百億癌症新藥基金，並聚焦基因檢測與精準醫療應用。

卓榮泰指出，臺灣擁有強大的資通訊產業、卓越的醫療體系與完善的健保資料庫，使政府具備更多創新能量因應人類健康的威脅。而行政院生技產業策略諮議委員會預計於2025年8月召開，期待與各界共同擘劃我國生醫產業發展藍圖，引導我國科技產業協助推動賴總統「健康臺灣」願景。

卓榮泰表示，當前全球政經局勢正面臨關貿秩序的重整，臺灣身處地緣政治的第一線，扮演民主供應鏈重組的重要角色，尤其面對2050淨零碳排等多項挑戰，政府將透過各項政策的具體落實，持續完善生技產業的發展環境，在資金、法規、人才與市場等面向，強化臺灣經濟韌性，成為國際社會可信賴、可合作的重要夥伴。

最後，卓榮泰期許本次主辦單位「台灣生物產業發展協會」持續促進臺灣生技產業的創新與國際化，吸引更多國際企業來臺交流與投資。同時，卓院長也再次祝福今年亞洲生技大會順利圓滿，與會人士均能滿載而歸，持續在各自崗位上發揮長才，共同增進全人類健康、促進生技產業達到高峰及加強國際合作。