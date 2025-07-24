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全面降貨物稅、買車變便宜？ 經部：擬延續汰舊換新貨物稅減徵5萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國對等關稅即將掀牌，我汽車關稅調降備受關注。據規畫，在關稅確定後，經濟部將與汽車業者協商，提出後續產業輔導措施，初步朝延續貨物稅定額減徵、以及調降國內無產製零件之關稅兩大方向，以力抗美國進口車。

經濟部產業發展署官員24日表示，經濟部與汽車公會、車廠保持密切聯繫，並逐家拜訪車廠，現待美國對等關稅確定後，經濟部還會再與產業界協商，經濟部進行政策及稅式支出評估後，就會形成政策。

就經濟部掌握，對於美國對等關稅談判，產業界意見主要集中在兩方面，盼政府支持。首先是延續貨物稅定額減徵。官員解釋，現依「貨物稅條例」第12條之5，買車汰舊換新減徵5萬元貨物稅，將於2026年1月7日屆期，業界爭取延續。

至於貨物稅定額減徵額度是否會進一步提高至5萬元以上？經濟部官員表示，不急於馬上決定，將待關稅確定後，經濟部會再與公會協商，並做稅式支出分析，完成公聽會程序，並希望在明年1月7日屆期前定案。

國內民眾期盼調降進口汽車貨物稅，汽車價格有望因此下跌，但經濟部官員否認會調降汽車貨物稅。據了解，主要是考量一旦調降汽車貨物稅，還會牽動其他如水泥、玻璃、輪胎等貨品貨物稅，稅損擴大。另外，整體調降貨物稅，進口車、國產車都一樣，無助於確保國產車競爭力。

官員說明，相較於進口多為高價車，國產車現偏向較為低價的「國民車」，若改採貨物稅定額調降，降低一般民眾購車負擔，民眾會較有感，就有機會選購國產車。

其次是，在關稅確定後，經濟部研議調降國內無產製汽車零件，包括變速箱、引擎等關稅，以提升國產車競爭力。

經濟部強調，我與美國對等關稅談判結果只適用於台美之間，待關稅確定後，就針對美國進口車進行衝擊評估，並且與產業界協商。至於美國進口汽車關稅是否會分階段調降、或是採關稅配額，仍須待談判結果而定。

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