汽車舊換新貨物稅減5萬明年1月到期 經濟部爭取延長

汽車汰舊換新貨物稅定額減免5萬元政策，明年1月7日到期，經濟部表示，車輛公會擔憂美國對等關稅談判結果，對國內汽車產業造成衝擊，因此希望貨物稅定額減徵的優惠明年到期後可以再延續，以減輕對等關稅對國內汽車產業的負面影響，經濟部並未排除減徵金額提高的可能。

汽車舊換新減徵新車貨物稅優惠自105年1月6日起實施，經過延長，定額減徵優惠將於115年1月7日屆期。不過，由於台美正就對等關稅方案進行談判，自美進口汽車關稅可能大減，恐影響國內汽車製造商業績，車輛公會希望經濟部提供協助，包括調降汽車零組件進口關稅，以及汽車貨物稅減徵，幫助他們渡過難關。

經濟部官員指出，業者反應國內沒有生產的變速箱、引擎等零件，從國外進口要負擔很高的關稅，他們希望汽車零件進口關稅可以降低，以降低國產車生產成本，提高國產車的價格競爭力，力抗美進口車。

同時，汽車舊換新定額減徵汽車貨物稅5萬元的優惠，除了希望延長實施時間外，減徵金額也有可能提高，不過，官員表示，減徵金額須等對等關稅稅率結果出來後，公會整合意見後會再跟經濟部溝通，因為稅率未定案，無法預先有答案。

汽車舊換新的貨物稅定額減徵規定於貨物稅條例第12條之5，因此不論是延長減徵時間，亦或調整減徵金額，均須經過立法院修法通過。官員表示，希望對等關稅稅率出爐後，貨物稅條例修正草案能儘快排入立法院議程，在明年1月7日汽車貨物稅定額減徵到期前，確定延長時間與減徵金額。