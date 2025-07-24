「30年屋齡以上」屋主注意 老宅延壽補助最快上路時間點曝光
因應全台「人屋雙老」問題日益嚴重，內政部規劃於2025年第4季推出「老宅延壽機能復新計畫」，針對屋齡超過30年、樓高4至6層且經初評結構安全的集合住宅，提供修繕經費補助，包含管線更新、屋頂防水、立面整修與加裝無障礙設施等項目，盼讓長者在地安養、青年也能回流居住。該計畫預計於2025年至2027年執行三年，總經費達50億元，可望帶動營造、建築與節能產業升級，並推進台灣朝「淨零建築」目標邁進。
根據內政部統計，目前全台已有超過500萬戶建築物屋齡超過30年，占全體住宅的一半以上。過往這些老宅多數難以符合都市更新與危老重建的整合門檻，導致長期未能改善居住條件。內政部指出，本次延壽計畫將以「修繕代替拆除」為原則，除了能避免大規模重建所產生的碳排與建築廢棄物，也有助於在短時間內實質提升建物安全性與居住品質。
計畫除內政部主責推動外，也將串聯衛福部長照3.0政策，補助室內無障礙設施改善，以及經濟部ESCO節能政策，導入節能設備與用電系統升級，強化高齡者居住安全與行動便利，同時擴大對機電、水電、裝修等產業的帶動效果。
內政部強調，該計畫目前已納入立法院通過的《強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，預算已獲編列，接下來將儘速報請行政院核定草案內容。為建構長期穩定制度，內政部也同步檢討《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，評估未來納入修繕機制，讓延壽政策成為與危老重建並行的都市更新工具。
內政部指出，計畫規劃期間已廣邀產官學界參與討論，自2024年起陸續舉辦多場專家座談與研討會，2025年也與經濟部、衛福部及各縣市政府共同研商細節，預計整合各界意見後，送交行政院核定施行，期盼透過跨部會合作，為高齡社會打造安全、永續、具韌性的住宅環境。
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