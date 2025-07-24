財部：機器人半導體商機看好 機械業出口添新動能

在AI技術發展及國內產業政策支持下，財政部今天指出，工業機器人及半導體相關領域衍生的商機看好，可望為台灣機械產業出口添新動能。另數據顯示，台灣的生產半導體等機械出口，近年加速由中港轉向東協發展。

財政部今天發布「近年機械出口及在主要市場占有率概況」統計專題報告指出，一向為台灣機械出口主力的金屬加工工具機，近年受到日本與陸商分別在高、低階產品夾擊，加上管制對俄輸出、電動車崛起等影響，造成工具機外銷動能減弱。

有別於工具機外銷動能流失，財政部統計處表示，受惠於半導體科技產業鏈需求帶動，以及國內相關設備製造技術日漸精進，生產半導體等機械近年出口實績顯著增長，自102至111年間出口金額連續10年創高，108年超越工具機，111年突破50億美元，此期間占總機械出口比重由6.4% 升至17.8%，113年更達20.5%。

財政部統計處指出，台灣生產半導體等機械外銷市場長期以中港居首，106年占比曾高達約5成6，但近2年驟降至3成以下；近年在「中國+1」氛圍下，歐、美與東亞國家競相前往東協投資，推升東協占比逾2成居次，並以銷往新加坡為大宗；對歐、美均在1成以上，對歐又以荷蘭為主力。

另就各國機械出口品項觀察，中國、德國、美國機械產業發展相對多元，其中中、德均以造紙及印刷機械、具特殊功能機械、軸承及傳動軸等組件占機械出口比重較高，美國則聚焦在生產半導體等機械，占逾1成。

同時，財政部統計處指出，日本、南韓及台灣機械細項出口偏向集中，均以生產半導體等機械為核心，113年日本及台灣占逾2成、尤為突出，台日113年占比皆較108年大幅增加約7個百分點，南韓維持14%左右。

此外，檢視台灣機械在各國進口市場表現，財政部統計處表示，台灣機械在美進口市占居第11，以工具機較具競爭力；台灣在中國機械進口市占，則以工具機、軸承及傳動軸約1成較優；台灣在德國進口市場以工具機、生產半導體機械能見度較佳；台灣塑橡膠加工機、紡織用機械，在日本進口市占入列前3大。

財政部統計處指出，與主要機械生產國比較，近來台灣表現雖略顯平疲。不過，展望後市，在AI技術發展及國內產業政策支持下，工業機器人及半導體相關領域衍生的商機看好，與台灣強項相輔相成，可望為機械產業及出口增添新動力。