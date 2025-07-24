「無法信任花蓮縣政府」 童子賢、和碩集團近億元捐款名單曝光

和碩（4938）董事長童子賢24日指出，「因無法信任花蓮縣政府會會如何運用善款，選擇直接捐款給需要的社福及教育機關」，在花蓮2018、2024年兩次地震中，童子賢個人與和碩集團共捐贈近1億元，捐贈予24個單位。

在花蓮2018、2024年兩次地震中，童子賢個人與和碩集團共捐贈9,972萬元，其中，童子賢捐助約5,363萬元（個人捐款占54%），和碩集團捐助約4,609萬元（公司捐款占46%）。

童子賢與和碩集團共捐贈24個捐贈單位，包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購、世界展望會、公益平台、花崗國中、美崙國中、鳳林國中、明義國小、門諾醫院、東華大學、善牧中心、花蓮家扶中心、花蓮黎明教養院、玉里天主堂、玉里安德啟智中心、花蓮畢世大教養院、花蓮黑潮基金會等。

童子賢24日公開捐款受贈名單，緣起於國民黨花蓮縣議會黨團質疑童子賢捐款7千萬元一事。藍營指出，衛福部賑災基金會與縣府查無任何0403地震時查無任何和碩名下的捐款紀錄，7,000萬元捐到哪去了？