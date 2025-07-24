美商調查第3季台灣企業樂觀指數「逆勢回升1.5%」 政院特別預算有撐

美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）今日發布《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）顯示，在整體下行的全球趨勢中，台灣企業樂觀指數逆勢上揚，季增1.5%，與南韓、奈及利亞及英國並列全球僅四個呈現正向成長的經濟體。此回升可能與行政院4,100億元特別預算、出口訂單提前釋出與部分東南亞產線轉單效應有關，顯示台灣企業具備初步應變韌性。

鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示，「儘管地緣政治持續緊張、貿易摩擦未解，全球企業樂觀指數連季下滑，台灣卻展現出難能可貴的初步韌性。本季台灣BOI 小幅反彈1.5%，與全球整體季減6.5%的趨勢形成對比，反映出台灣企業在不確定環境下的調整能力與應變速度。部分企業已著手重新配置供應鏈、擴展多元採購來源，並結合政策支援來因應外部衝擊。然而，獲利、定價與人才招募等指標的下滑也凸顯出企業對未來的審慎態度。面對融資成本上升與市場需求不明等挑戰，企業仍需保持高度警覺，並靈活應對政策與經貿情勢的變化。」

2025年第3季《台灣企業樂觀指數調查》（BOI）關鍵發現：

儘管台灣整體指數略有提升，但企業對未來營運的審慎態度未見鬆動，包括獲利能力、產品定價與招募意願等三項子指標皆降至近兩年新低，突顯企業對於高利率環境、內需疲弱與全球地緣政治風險的關注持續升溫。

(1) 各產業樂觀指數：製造業反彈4.4%，結束三季下滑，主因為出口訂單提前釋出，出口樂觀度大增17.4%。這波出口訂單的提前釋出，可能與部分企業為規避未來潛在的關稅變動，或是配合客戶供應鏈調整而加速出貨有關。服務業則連續第三季下滑（-0.8%），創近兩年新低，反映出企業對內需、市場價格與人力規劃的審慎態度。

(2) 各企業規模樂觀程度：小型企業指數上升3.3%，中型企業微增0.8%，大型企業則僅增0.2%。小型與中型企業樂觀情緒回升，可能受惠於行政院新台幣4,100億元專案預算的支撐，該預算涵蓋融資協助、就業穩定措施與電力補貼等項目，尤以出口導向型產業為主要受惠對象。

(3) 產業別各項指標樂觀程度：五項產業別各項指標樂觀程度中，包括銷售價格、淨利潤與雇用員工數等三項，皆降至七季新低，顯示企業營運信心仍處觀望狀態。