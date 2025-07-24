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貿易戰影響…台灣機械出口消長 財部：對美占比首超越中港

中央社／ 台北24日電
財政部今天表示，因美中貿易戰與「美國製造」回流效應，台灣對美機械出口擴增，民國113年占台灣機械外銷市場比重升至24.2%，首度超越中港的23.7%。進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成
財政部今天表示，因美中貿易戰與「美國製造」回流效應，台灣對美機械出口擴增，民國113年占台灣機械外銷市場比重升至24.2%，首度超越中港的23.7%。進出口示意圖。圖為貨櫃港口。圖／AI生成

歷來台灣機械出口以銷往中港居多，占機械出口比重多在3成，財政部今天表示，因美中貿易戰與「美國製造」回流效應，台灣對美機械出口擴增，民國113年占台灣機械外銷市場比重升至24.2%，首度超越中港的23.7%。

財政部統計處今天發布「近年機械出口及在主要市場占有率概況」專題報告表示，台灣機械出口與國際景氣高度連動，雖歷經美中貿易爭端、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，但在各國競相發展半導體產業、推升相關製造設備需求下，台灣機械出口於110至111年翻揚且接連創高。

不過，財政部統計處指出，其後隨全球經濟放緩、地緣政治風險、鄰近國家競爭等干擾，機械出口連續2年衰退，113年出口值241億美元，為近4年最低，較111年高點縮減15.5%；今年前6月雖增4.3%，但因美中對峙及重建商機延後，展望尚不明朗。

財政部統計處進一步表示，受電子、資通等科技產品外銷高速擴張的排擠，機械出口占總出口比重一路下滑，又受到中國低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅，以及歐洲景氣持續低迷等因素影響，113年機械雖仍居台灣第4大外銷貨類，但占出口比重降至5.1%，為有統計以來低點。

財政部統計處表示，歷來台灣機械出口以銷往中港居多，占機械出口比重普遍在3成上下，近年受到中國機械產業崛起，與其進口替代影響，除滾珠軸承及傳動軸、生產半導體等機械維持成長外，其他項目多呈衰退，113年對中港出口較108年下挫16.8%，占比亦由108年29.3%，降至113年23.7%。

財政部統計處指出，因美中貿易戰與「美國製造」回流影響，5年來台灣對美機械出口擴增24.5%，113年占台灣機械外銷市場比重同步升至24.2%，首度超越中港。

同時，近5年台灣對東協機械出口相對平穩，出口占比維持在13%至15%，其中以對新加坡拓展最速，成長幅度高達9成，財政部統計處分析，主要受惠於科技產業鏈重組的加持，推升當地對台灣相關製造設備的需求。

另外，財政部統計處指出，就各國機械出口市場觀察，中國、德國、義大利的市場結構較為分散，除皆以銷往美國占約1成3居首，其餘大多外銷至鄰近國家；美國機械出口亦以比鄰的加、墨合占約4成2。

財政部統計處表示，中美貿易戰後，中國、美國在彼此機械出口市場占比均呈下降，108至113年各減3.5個百分點、0.8個百分點；同期間，中國對俄羅斯出口比重則上揚3.5個百分點；近5年主要國家機械出口市場結構大多呈現「美升、中降」。

美國 財政部 貿易戰 半導體

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