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經濟部技術司「Bio Asia」大展成果 AI輔助疫苗、抗肺發炎藥物吸睛

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
生技中心開發「新型抗發炎藥物 FPR1 拮抗劑」，能調節嗜中性白血球活性、降低肺部發炎反應，未來可望發展為吸入式劑型，為呼吸疾病治療提供全新選擇。左起生技中心李財坤執行長、經濟部產業技術司戴建丞簡任技正、生技中心李應宣所長。圖／生技中心提供
生技中心開發「新型抗發炎藥物 FPR1 拮抗劑」，能調節嗜中性白血球活性、降低肺部發炎反應，未來可望發展為吸入式劑型，為呼吸疾病治療提供全新選擇。左起生技中心李財坤執行長、經濟部產業技術司戴建丞簡任技正、生技中心李應宣所長。圖／生技中心提供

經濟部產業技術司24日於BIO Asia–Taiwan 2025亞洲生技大會邀集工研院、食品所與生技中心三大法人，共同打造技術成果專館並舉行開幕儀式。專館展出12項創新成果，涵蓋保健、預防、治療等領域，展現我國生醫科技研發實力，為大健康產業注入創新動能。其中以為銀髮族著想、兼具營養與口感的「植物性蛋白飲品精準調配與設備整合技術」、可延長疫苗效力的「免疫長效型CD40配體核酸疫苗佐劑」，以及降低副作用、提升療效的「新型抗發炎藥物FPR1拮抗劑」等三項亮點技術最為吸睛，展現我國在關鍵生醫技術的研發成果與應用潛力。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞致詞指出，本屆亞洲生技展適逢國際政經局勢動盪，藥品作為攸關民生與公共安全的關鍵戰略物資，所受影響程度尤為顯著。臺灣在研發實力、法規環境與製程技術等面向具備優勢，是國際藥廠可信賴的合作夥伴。為深化接軌、擴大合作，我國應整合上下游資源、強化技術密度與全球競爭力。經濟部產業技術司持續扮演產業後盾，鏈結法人、整合資源，從研發到資金挹注，提供多元政策工具，協助產業升級。此次專館的展出，即為法人團隊長期投入的成果，並以「三段五級預防」為主軸，串連「精準醫療」與「安寧照護」的應用成果，展現技術司與法人在落實健康臺灣政策上的積極作為。

食品智慧調控相輔相乘 攪拌出植物基好口感

為了追求健康，植物奶正逐漸成為保健食品的重要選項。然而，傳統植物奶受限於設備與製程技術，常出現結塊、漂浮物及口感粗澀等問題，難以滿足銀髮族與日常保健族群對順口口感與穩定品質的需求。為此，食品所運用「植物性蛋白飲品精準調配製程與設備整合技術」，整合食品科技與智慧製程，精準掌握混合、乳化、破碎等關鍵製程，使植物奶粒徑均一、口感滑順，協助業者開發更多兼具健康與美味的產品。

現場除展示調配設備模型外，觀眾亦可透過植物基冰淇淋、甘藷泥等多樣應用體驗，感受好吃、好喝、好看又好玩的保健飲品魅力，實現營養照護與美味生活的完美結合。

新穎核酸疫苗佐劑 延長疫苗保護時間

為提升國人健康防護力，並強化我國疫苗技術的自主研發能力，工研院成功開發出創新技術「免疫長效型CD40配體核酸疫苗佐劑」。該技術創新運用六倍體CD40配體，以核酸形式攜帶抗原，具備「雙重免疫活化」機制，能同時啟動抗體生成與毒殺型T細胞的免疫反應，顯著提升疫苗的保護效果與持久性。

相較於以現行CD40抗體作為佐劑，該技術不僅大幅降低細胞毒性，減少副作用，其在抑制小鼠腦腫瘤的復發效果超越國際同類產品2倍以上，並對淋巴癌腫瘤預防展現出長達6個月的持久免疫保護力。此創新佐劑除了能延長疫苗保護時間、實現長期免疫力外，也有助於降低追加接種頻率，為疫苗施打策略提供全新選擇。

目前，工研院已與鑫品生醫攜手合作，持續優化免疫細胞的擴增製程，期望未來能廣泛應用於傳染病與癌症的免疫治療，推動個人化精準醫療發展，並為我國在新型疫苗佐劑與生醫關鍵技術的自主布局注入創新動能。

拿回呼吸自主權 呼吸疾病用藥新選擇

肺部是人體至關重要的器官，維持呼吸與生命運作的核心，然而根據世界衛生組織統計，全球十大死因中有三項與肺部相關。面對空氣污染、高齡化與疫情後遺症等導致的肺部發炎疾病人口攀升，但目前對此類肺部發炎相關疾病如急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等缺乏有效治療藥物。

為此，生技中心開發出市場首見用於治療肺部發炎疾病的FPR1拮抗劑，可有效調節嗜中性白血球活性，降低肺部發炎反應。該藥物可在細胞膜外直接作用，避免進入細胞造成干擾，具高專一性與安全性，動物實驗顯示療效優於現有藥物Elaspol，且副作用顯著降低，未來更可發展為吸入式劑型，實現藥械合一精準治療新世代。

技術司專館推出12項科專亮點成果 全方位照顧國人健康

在經濟部技術司專館今年展出的12項創新技術中，除上述三項亮點外，也將也展示了運用AI技術或與AI相關的研發成果，例如工研院的「腫瘤外泌體富集檢測技術」與「外泌體分離純化與分析檢測服務」，以及食品所的「營養飲品智動調製」，體現我國AI生醫的研發實力；在治療藥物研發進展方面，工研院展出「巨噬細胞嵌合抗原受體核酸藥物組成用於癌症治療」及「挽救乾式黃斑部病變視力之眼藥水開發」，而生技中心推出「強化型自泌免疫檢查點抑制劑之CAR-T免疫細胞治療」、「市場首見NTSR1靶向新型抗體藥物複合體藥物」，為癌症與眼科疾病帶來全新治療契機。此外，食品所結合其專業技術開發的「植物動脂肪替代技術」和「微生物在食品質地與風味修飾技術」，順應動物替代趨勢，重新定義植物肉的口感與品質，為植物基產業注入創新動能。

工研院開發「免疫長效型CD40配體核酸疫苗佐劑」以六倍體 CD40 配體啟動雙重免疫活化機制，顯著提升疫苗保護效果與持久性，減少追加接種次數，是開發次世代疫苗的關鍵技術。左起鑫品生醫總經理歐明昌、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所技術長周民元。圖／工研院提供
工研院開發「免疫長效型CD40配體核酸疫苗佐劑」以六倍體 CD40 配體啟動雙重免疫活化機制，顯著提升疫苗保護效果與持久性，減少追加接種次數，是開發次世代疫苗的關鍵技術。左起鑫品生醫總經理歐明昌、經濟部產業技術司簡任技正戴建丞、工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院生醫所技術長周民元。圖／工研院提供
BIO Asia–Taiwan 2025 經濟部技術司專館開幕儀式，經濟部產業技術司戴建丞簡任技正（中）偕同鑫品生醫歐明昌總經理、愛之味股份有限公司周俊良總監、工研院莊曜宇副總、食品所廖啓成所長、生技中心李財坤執行長及經濟部產業技術司陳俊瑋科長，共同於舞台合影，展現產官研攜手推動大健康產業、深耕精準醫療的決心。記者李珣瑛／攝影
BIO Asia–Taiwan 2025 經濟部技術司專館開幕儀式，經濟部產業技術司戴建丞簡任技正（中）偕同鑫品生醫歐明昌總經理、愛之味股份有限公司周俊良總監、工研院莊曜宇副總、食品所廖啓成所長、生技中心李財坤執行長及經濟部產業技術司陳俊瑋科長，共同於舞台合影，展現產官研攜手推動大健康產業、深耕精準醫療的決心。記者李珣瑛／攝影
食品所研發「植物性蛋白飲品精準調配製程與設備整合技術」，透過智慧製程精準掌握混合、乳化、破碎等關鍵步驟，使植物奶質地均一、口感滑順，滿足銀髮族及日常保健族群對高品質植物飲品的需求。左起愛之味股份有限公司周俊良總監、經濟部產業技術司戴建丞簡任技正、食品所廖啓成所長。記者李珣瑛／攝影
食品所研發「植物性蛋白飲品精準調配製程與設備整合技術」，透過智慧製程精準掌握混合、乳化、破碎等關鍵步驟，使植物奶質地均一、口感滑順，滿足銀髮族及日常保健族群對高品質植物飲品的需求。左起愛之味股份有限公司周俊良總監、經濟部產業技術司戴建丞簡任技正、食品所廖啓成所長。記者李珣瑛／攝影

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