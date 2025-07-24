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線上盜版成台美貿易絆腳石！德勤籲加強執法力道

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏。業者提供
德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏。業者提供

面對台美持續推動深化經貿合作，線上侵權問題卻始終如影隨形，2025年美方再次在貿易報告中點名台灣，未能有效打擊網路盜版，尤其違法IPTV及非法串流網站氾濫，恐成台美談判棘手障礙。專家呼籲，我國必須加快司法數位轉型腳步，從制度與技術兩面強化跨境著作權保護，避免讓長年問題繼續拖累整體貿易布局

根據美國貿易代表署（USTR）2025年《特別301報告》及《外國貿易障礙估計報告》，台灣雖未列為觀察名單，卻再度被點名線上侵權問題嚴重，IPTV與非法串流內容難以根絕、跨境執法缺乏效力，已對智慧財產權保護造成嚴重疑慮。美國商會及相關智庫更指出，台灣雖在智慧財產保護大方向有所進展，卻始終無法有效遏止網路侵權。

根據美國商會全球創新政策中心發布的IP Index，台灣自2015年列入評比以來，在「網路盜版對策」項目得分始終僅0.25分（滿分1分），反映現行制度缺乏阻斷非法內容的有效機制。2025年《台灣白皮書》更直言，台灣著作權執法問題多年未見突破，呼籲政府加快腳步。

德勤商務法律事務所合夥律師蔡志宏指出，為因應網路侵權跨境難追蹤、變形迅速的特性，國內司法實務已逐步發展出「域名扣押」作法，並嘗試技術工具如DNS RPZ阻絕網站連線，但仍無法跟上鏡像網站快速復活的節奏。要有效壓制這類違法行為，關鍵在於發展更具前瞻性的「動態禁制令（Dynamic injunction）」制度。

蔡志宏解釋，動態禁制令不再局限特定網址，而是鎖定整體侵權內容行為。只要網站更換域名，但實質內容一致，禁制令即可自動擴展適用，由法院授權技術單位比對後即時執行，補足傳統域名扣押的不足。

蔡建議，我國應加速建置數位化的舉報、蒐證、審理及執行流程，並導入動態禁制令機制，使得司法體系能敏捷回應數位環境的快速變化，進一步鞏固對合法著作權人的保障，為智慧財產制度接軌國際打下基礎。

布局 美國商會 智慧財產權

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