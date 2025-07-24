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大罷免後將改組？行政院最新回應出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

面對7月26日即將登場的大規模罷免投票，外界關注是否將引發內閣改組。對此，行政院發言人李慧芝24日未正面回應，僅表示，公民團體自發性對立法委員發起不信任投票，是民主社會的具體展現，選務機關將依法辦理罷免案。

李慧芝指出，選舉、創制、罷免、複決，是《中華民國憲法》賦予人民的重要參政權。除了定期選舉，台灣近年也歷經多場公投，人民對直接民權的行使已相當熟悉。即將於7月26日與8月23日舉行的投票行動，正是一場公民運動，是台灣社會對立法院過去一年表現的集體檢驗。

她表示，這是台灣歷史上首次有如此多公民團體與人民自發性站出來，行使憲法所保障的罷免權力，充分體現民主制度的活力與人民對公共事務的參與熱情。政府對此表達尊重，也感謝各界共同參與，為台灣民主寫下嶄新一頁。

李慧芝強調，台灣是印太地區的民主燈塔，而這場罷免行動更是民主深化的重要過程。選務機關將依法於7月26日與8月23日妥善辦理罷免案，確保人民意志能透過制度正當展現。

罷免 投票 李慧芝

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