台歐半導體短期培訓 林佳龍歡迎學員投身我半導體公司

外交部長林佳龍於2025年7月23日上午主持「2025台歐半導體短期培訓計畫」交流茶會，林佳龍指出，台灣能夠躍升為科技強國，正是仰賴國際合作與人才交流。歡迎學員繼續來台進修實習，或投身台灣半導體公司，成為串聯台歐產業與價值鏈的橋樑，發揮關鍵的力量。

林佳龍於交流茶會中，頒發來自波蘭、捷克、立陶宛、義大利、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞及科索沃等8個歐洲國家共119位學員參訓證書。波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組副主任陸意佶（Luigi Raffone），以及培訓單位國家實驗研究院院長蔡宏營、台灣半導體研究中心（TSRI）主任侯拓宏、國立成功大學智慧半導體及永續製造學院院長蘇炎坤及國立臺灣大學副國際長李君浩等人也應邀出席觀禮。

林佳龍致詞表示，台灣作為全球晶片製造的領導者，將持續深化與歐洲理念相近國家的合作關係，攜手培育人才，守護共享價值。本次培訓計畫不僅是人才與知識的交流，更是深化台歐互信與科技戰略合作的起點。

林佳龍指出，台灣能夠躍升為科技強國，正是仰賴國際合作與人才交流。歡迎學員繼續來台進修實習，或投身台灣半導體公司，成為串聯台歐產業與價值鏈的橋樑，發揮關鍵的力量，共同打造具韌性與民主價值的半導體未來。林部長也感謝TSRI、台大及成大促成本計畫順利執行。

為加強台灣與歐洲連結，增進台歐半導體供應鏈韌性合作，協助雙方產業發展，以強化民主供應鏈，外交部自2022年起推動「台歐半導體短期培訓計畫」，3年來已吸引來自歐洲共計348名優秀學生及專業人士參訓，有助增進我國與歐洲國家高科技產業的交流。這也是賴清德總統提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」的具體實踐。

外交部將持續推動人才、科技、產業各領域的合作，攜手包括歐洲在內的民主夥伴打造非紅科技供應鏈，建構以價值為基礎的民主經濟體系，共創全球民主、和平與繁榮。