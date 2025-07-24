群益：印度8月不致降息 第4季降息機率大、股市有望維持多頭

群益印度中小基金經理人向思穎指出，印度食品價格下滑加上基期高，6月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，低於前月與預期，因此8月維持基準利率不變的機率甚高。

不過，向思穎指出，由於此次物價持續回落至通貨膨脹目標區間下緣，開啟第4季再度降息的可能，理由是央行可能下修CPI預估值。降息將帶領印度股市進入周期性資產主導的階段，嘉惠銀行、非銀金融、房地產、建築相關、工業至消費耐久品產業。

向思穎認為，印度現階段周期已從工業邁向消費，接下來料將重返銀行業，如汽車消費暢旺，車貸需求將拉抬金融股，典型周期展開後，預期印度股市也將維持多頭走勢。

在股價評價方面，向思穎指出，市場預期4至6月印度企業獲利成長預估值自底部回升。目前MSCI印度指數本益比雖已接近先前高位，但不同的是，本次市場對企業獲利預期偏低。

向思穎表示，因此，若財報結果優於預期，估值反而可能向下，加上美元弱勢令資金流入印度等新興市場的趨勢持續，整體新興股評價都會提升。在此情況下，預計不至於產生股市評價偏高的問題。