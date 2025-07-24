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2027亞太大會在台灣 賴總統肯定青商會貢獻

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統23日接見「國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表」。（總統府提供）
賴清德總統23日接見「國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表」。（總統府提供）

賴清德總統23日下午接見「國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表」，肯定青商會集結優秀青年力量，以行動貢獻國家，成功爭取2027年亞太大會於台灣舉行。並期許在青商會的號召下，透過各界青年人才的育成和團結讓台灣更加茁壯。

訪賓一行由國際青年商會中華民國總會總會長蔡政諺率領，內政部長劉世芳陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，今天非常高興和青商會的重要幹部、年輕有為的好朋友們見面。青商會創立超過70年，始終秉持著「服務人群、訓練自己」的精神，集結無數優秀青年的力量，以行動貢獻國家，為社會帶來正向力量。

賴總統提到，像是青商會舉辦的「十大傑出青年」選拔，不僅鼓勵青年朋友，更向社會展現青年能夠創造改變。很榮幸曾經受邀擔任評審委員會的召集人，也要代表政府感謝各位青商夥伴的貢獻。

賴總統說，蔡政諺總會長上任後對會務盡心盡力，更將聯合國永續發展目標納入青商會年度願景，要在台灣各地推動ESG及地方創生，非常期待青商會未來有豐碩的成果。此外，這幾年來青商會致力於改善社區環境，今年更提出「玩美角落4.0」，聚焦文化、永續、社區、自然四項主題，展現青年公共參與的力量，賦予地方創生全新面貌。

賴總統強調，政府要當青年的後盾，整合各部會對於地方創生的資源，讓各界青年有意回到地方發展時有更大的協助和支持。另外，青商會透過與地方政府、學校、社區組織的橫向合作，除了讓青年在行動中獲得訓練，也讓社區居民感受到實際、正向的改變。

賴總統表示，青商會除了扎根在地也走向國際，積極參與國際會議與活動。今年6月，蔡總會長率領400位會員前往蒙古參加2025年國際青商亞太大會，更帶回成功爭取到2027年亞太大會在台灣舉行的好消息。

賴總統期待，藉由亞太大會的舉辦，讓世界看見台灣的自由多元和民主的充沛活力；也相信在青商會的號召下，透過各界青年人才的育成和團結，台灣會更加茁壯、進步。最後，再次感謝青商會在台灣各地創造積極的改變。祝福青商會會務蒸蒸日上，全體夥伴身體健康，並盼一起為台灣打拚、加油。

總統府 賴清德

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