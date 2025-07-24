美日達成貿易協議 美學者估台灣關稅15%到20%

美日達成貿易協議，美國對日課徵關稅降至15%，日本也承諾將對美投資5500億美元。美學者預估，台灣面臨的關稅稅率約介於15%至20%之間，但即使台美達成協議，半導體關稅的威脅仍令人擔憂。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布，美日完成一項「龐大協議」，據他指示，日本將對美國投資5500億美元（約新台幣16兆元），美國將獲得其中90%的利潤，日本還將開放其國內市場，包括汽車和卡車、稻米及其他農產品等貿易。而日本輸美商品將被課徵15%的對等關稅，比川普先前揚言徵收的25%稅率低了10個百分點。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會上表示，日本汽車與汽車零件輸美關稅也降至15%。

針對美日貿易協議，哈德遜研究所國際經濟專家華特斯（Riley Walters）接受中央社記者訪問分析，儘管15%的關稅仍算高，但日本應該可以接受；他也希望這將為美國貿易政策帶來一些明確性。

由美日談判結果看來，他預估，台灣的關稅稅率大約落在15%至20%之間。台日之間的差別在於，「我們已經知道美國在汽車關稅上的做法，但目前還不清楚會如何處理半導體關稅。」

華特斯指出，即使美國和台灣的協議即將達成，「半導體關稅的威脅仍令人擔憂」。

星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，台灣面臨的最大挑戰是半導體關稅稅率，但從日本經驗來看，日本汽車關稅稅率也下降到15%，換言之台灣要爭取優惠稅率，並非不可能。汽車是日本對美國的主要出口產業之一。

有關台美關稅談判，行政院於台北時間23日表示，行政院副院長鄭麗君與談判團隊正在華府，本週會有新一輪的實體磋商，盼促進雙方貿易平衡，解決過去貿易分歧。

川普重返白宮後，狂揮關稅大刀，包括針對特定產業加徵關稅，例如25%的汽車關稅、50%的鋼鋁稅，接下來還將徵收半導體、藥品關稅。

川普4月初也在「解放日」祭出對等關稅措施，他本月稍早簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日，好讓各國有更多時間與美談判，但同時也陸續寄出20多封關稅函，通知各貿易夥伴將適用的新關稅稅率，其中未含台灣。

台灣的主要競爭對手國日本、韓國先前都收到川普的關稅信函，信中都提及自8月1日起，將面臨25%的關稅稅率。不過，經過談判，美國將對日徵收的關稅降至15%，韓國談判團隊也預計本週在華府與美方談判。

川普今早在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文寫道，只有當一個國家同意開放其市場時，他才會降低關稅，「否則，就會課徵更高的關稅！日本市場現在開放了」。