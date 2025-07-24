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消費信心續衰退 6月零售業營業額連3黑
民眾消費信心持續衰退。經濟部昨發布六月批發、零售業、餐飲業營業額統計，其中零售業營業額三千九百億元，雖創歷年同月次高，但年減百分之二點九，連續三個月負成長。此外，汽機車批發業營業額衰退百分之十八點七、汽機車零售業衰退幅度也達百分之十七點三，進口車延後交車是共同原因，經濟部統計處長黃偉傑說，消費信心恢復與否，是未來汽機車銷售業績關鍵。
經濟部指出，六月批發業營業額為一兆九○二億元，年成長百分之三；零售業營業額三千九百億元，年減百分之二點九；餐飲業營業額八五三億元，年減百分之二。
針對零售業年增率連續三個月負成長，黃偉傑指出，之前股匯市波動導致消費信心轉偏保守，對零售業造成較大影響，尤其是消費性的資本財，像是家電、居家裝潢、汽車等消費金額較高的部分，會被延後消費，統計處觀察到高單價產品的消費信心受到衝擊，不過，精品銷售動能衰退則與國人出國買精品有關。
黃偉傑表示，須待不確定的關稅因素消除，消費信心才有可能回升。此外，台美關稅談判還沒有結果，進口商與消費者都在關注台灣是否調降美國進口車關稅，導致汽車買氣停滯，六月汽機車批發業衰退百分之十八點七、汽機車零售業衰退百分之十七點三，反映買氣陷入觀望。
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