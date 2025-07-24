唯一上調台灣 亞銀下修亞洲國家成長預測

亞洲開發銀行（ADB）昨天發布最新的亞洲各國今年經濟成長預測，受美國高關稅與貿易不確定性升高影響，亞銀幾乎全面下修亞洲各地區今年經濟成長預測，而在主要國家中，台灣是唯一上調的經濟體，主因為AI需求帶動出口成長。

亞銀調降今年整體東亞的經濟成長率預測至百分之四點三，低於四月預期的百分之四點四。南韓經濟成長率預測從百分之一點五降為百分之○點八，幾乎呈現腰斬；東南亞的經濟成長率也從百分之四點七下修至百分之四點二；中國大陸則維持百分之四點七的預測值。

報告指出，這次下修主要是因為「美國關稅高於預期，加上貿易不確定性升高，恐怕進一步壓抑區域成長前景」。分析師也提醒，若中東局勢再度升溫，或大陸房市進一步疲弱，都可能連帶拖累整個區域的經濟表現。

亞銀首席經濟學家朴之水說：「在整個東南亞地區，我們看到製造業持續下滑，企業信心流失，正是這種持續的不確定性所帶來的衝擊效應。」

相形之下，亞銀則調升台灣今年經濟成長率預測○點二個百分點，從四月預估的百分之三點三調高為百分之三點五，二○二六年則維持在百分之三。

亞銀指出，「人工智慧（AI）產品需求格外強勁，帶動台灣首季出口成長，預料這波動能將延續到第四季，儘管下半年提前出貨的效應減弱，關稅風險仍在。」亞銀也提醒，台幣升值恐怕對出口商構成壓力，而壽險業者手中的美元資產價值已縮水。

而經濟部昨天公布的數據也反映出口熱。經濟部指出，六月工業生產指數一一一點四八、年增百分之十八點六五，製造業生產指數一一二點一一、年增百分之二十點○三，雙雙創歷年同月新高，皆呈現連續十六個月正成長。

至於第二季製造業生產指數一一四點二二，年增百分之廿二點八四，創歷年單季新高，為連續第六季正成長，增幅更創二○一○年第三季以來、近十六年最大增幅。今年上半年製造業指數一○六點三二，創歷年同期新高，年增百分之十七點七七，若以半年為區間計算，為連續第三個半年正成長，增幅也是近四年最大。

經濟部統計處長黃偉傑表示，製造業生產表現亮眼，主因AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，挹注資訊電子產業生產動能續增，但部分傳統產業因市場需求動能不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。

亞銀也調降亞洲今年通膨預估，包括中國大陸、台灣、香港，及印度和東南亞多數國家，近期消費者物價漲幅都較預期低。台灣通膨率預測下調○點二個百分點至百分之一點八，明年預估也從百分之一點八降為百分之一點五。