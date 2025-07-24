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亞銀經濟預測 台灣唯一上修

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

亞洲開發銀行23日幾乎全面下修亞洲各地區今年經濟成長預測，反映美國關稅升高和地緣風險加劇。而在主要國家中，台灣是唯一成長率預測獲上修的經濟體，調升0.2個百分點，從4月預估的3.3%調高為3.5%，2026年則維持在3%。

亞銀解釋：「人工智慧（AI）產品需求格外強勁，帶動台灣首季出口成長，預料這波動能將延續到第4季，儘管下半年提前出貨的效應減弱，且關稅風險仍在。」亞銀也提醒，新台幣升值恐怕對出口商構成壓力，而壽險業者手中的美元資產價值已縮水。

亞銀調降今年整體東亞的經濟成長率預測至4.3%，低於4月預期的4.4%，南韓成長率預測幾乎腰斬（由1.5%降為0.8%），東南亞的經濟成長率也從4.7%下修至4.2%，中國大陸則維持不變於4.7%。

報告指出，這次下修主要是因為「美國關稅高於預期，加上貿易不確定性升高，恐怕進一步壓抑區域成長前景」。分析師也提醒，若中東局勢再度升溫，或大陸房市進一步疲弱，都可能連帶拖累整個區域的經濟表現。

亞銀首席經濟學家朴之水說：「在整個東南亞地區，我們看到製造業持續下滑，企業信心流失，正是這種持續的不確定性所帶來的衝擊效應。」

同時，亞銀也調降了亞洲今年的通膨預估，包括中國大陸、台灣、香港，以及印度和東南亞多數國家，近期消費者物價漲幅都較先前預期低。台灣今年通膨率預測下調0.2個百分點至1.8%，明年通膨率預估也從1.8%降為1.5%。

東南亞

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