機械公會理事長莊大立解析若關稅高於15% 產業剉咧等

美國宣布日本關稅稅率降至15%，台灣機械公會理事長莊大立非常擔憂，業內多位產業領袖都表示，未來如果美國對台關稅高於日本，甚至政府以新台幣升值作為談判手段，雙邊夾殺，台灣產業不僅沒得玩，恐怕都要完蛋。

不過，美國對日本車輛關稅僅維持15%，遠低於先前市場預期的25%，激勵日系車廠股價大漲。這波利多效應也點燃與之緊密合作的台灣車用零組件供應鏈，昨（23）日包括PCB、被動元件、面板及LED等相關指標廠上演慶祝行情。

莊大立指出，美國是台灣機械設備最大出口國，希望台灣關稅能低於日本，一旦高於日本，台灣勢必喪失競爭力，美國市場恐拱手讓人，「大家都在剉咧等」。

莊大立表示，目前政府還在與美國談判，期盼台灣關稅能夠比日本低，如果高的話，5%還在可接受範圍，但如果高出10%以上，「美國客戶就算不必用到賓士車，也會想買來開開看」，到時候台灣恐怕必須面對美國市場流失危機。

和大集團董事長沈國榮表示，台灣與美國關稅談判，務必要談到15%以下，如果高於15%，台灣機械、工具機及汽車零組件產業將會完蛋。

不過，隨著日本車廠銷美壓力驟減，法人看好，台灣被動元件與車用PCB供應鏈可望受惠。

其中，被動元件龍頭國巨集團及轉投資富鼎憑藉技術與產能優勢，成為市場兵家必爭之地，有望掌握日系車用訂單。

法人分析，隨汽車電子化與電動車普及，單車用MLCC量倍增至萬顆以上，市場需求驚人，並在電動車充電樁、電池管理系統（BMS）等關鍵模組中扮演核心角色。

車用HDI大廠健鼎與敬鵬長期供貨予一線汽車電子廠，隨著車輛安全輔助系統（ADAS）與智慧座艙需求提升，高階車用HDI板應用更趨廣泛，若日系車廠銷量放量，營運可望提振。

面板雙虎近年積極布局日系車廠，成功打入供應鏈。友達為Sony Honda Mobility的AFEELA電動車供應全球首款Micro LED車頭顯示，預計2026年問世。

台灣相關車用零組件供應鏈業者憑藉在PCB、被動元件、面板及LED等領域的領先技術與深耕，在全球汽車產業朝智慧化、電動化發展之際，逐步搶占日系車廠關鍵供應鏈，後市可期。（記者宋健生、尹慧中、李珣瑛、籃珮禎）