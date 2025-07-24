聽新聞
0:00 / 0:00

電力景氣燈號 連三紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台灣綜合研究院昨（23）日發布6月台灣EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量年增0.67%，電力景氣燈號連續三月呈現代表熱絡的紅燈，主要受惠於AI、高效能運算、雲端服務等科技應用。

台綜院表示，隨著AI應用持續擴展，全球市場需求日益升高，加上先前急單效應與出口拉貨動能延燒，6月台灣整體產業景氣維持穩健，產業用電與外銷訂單雙雙維持高檔。

其中尤以半導體與電子資通訊產品接單暢旺，成為出口與生產同步成長的關鍵推力，扮演帶動國內經濟成長的主要支柱。

然而面對美國新一輪關稅政策高度不確定性，市場保守觀望氛圍逐漸升溫，部分產業已開始調整產能與出貨節奏，反映在用電成長幅度相較上個月略為趨緩。

綜觀來看，台綜院表示，在新興科技應用加速擴展與美國關稅暫緩備貨效應延續雙重驅動下，6月整體產業用電續呈穩健成長態勢；特別是半導體產業用電維持強勁成長動能，成支撐國內經濟高度成長的核心引擎。

然而，台綜院指出，隨著關稅暫緩期限逼近、各國關稅談判結果陸續出爐，提前拉貨紅利逐步減退，電子產業用電成長幅度已開始顯現收斂跡象。後續須持續密切關注美國關稅政策走向與國際貿易談判進展，將攸關我國下半年出口動能的延續性與經濟成長的穩定性。

關稅 美國 景氣燈號

延伸閱讀

如何將關稅降至15%？日本敲定低關稅協議 美財長公開關鍵祕訣

若美歐關稅談判破局？歐盟擬對1千億歐元美國商品課稅30%

美日貿易協議提振信心 股匯雙漲新台幣收29.362元

彭博：台灣力拚在新一輪會談 與美締結貿易協定

相關新聞

500億無人機採購案來了 雷虎、中光電、漢翔等迎商機

國防部宣布，將啟動近5萬架軍用商規無人機標案。業界直呼，這是「台灣歷來最大無人機採購案」，總金額上看500億元，預料將優...

零售營業額連三月負成長 汽機車下滑逾17%最慘

美國對等關稅對消費信心衝擊愈趨明顯，經濟部昨（23）日發布6月零售業營業額3,900億元，雖為歷年同月次高，但年減2.9...

機械公會理事長莊大立解析若關稅高於15% 產業剉咧等

美國宣布日本關稅稅率降至15%，台灣機械公會理事長莊大立非常擔憂，業內多位產業領袖都表示，未來如果美國對台關稅高於日本，...

電力景氣燈號 連三紅

台灣綜合研究院昨（23）日發布6月台灣EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量年增0.67%，電力景氣燈號連續三月呈現...

無人機台日結盟 打造非紅供應鏈

台灣無人機業者迎來國防部史上最大採購案之際，也持續擴大國際合作。漢翔接受日媒採訪表示，目標打造「去中國化」供應鏈，藉由台...

6月製造業生產指數 同期最佳

經濟部昨（23）日表示，受惠於AI需求強勁，6月製造業生產指數112.11，創歷年同月新高，年增20.03%，為連16月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。