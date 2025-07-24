電力景氣燈號 連三紅

台灣綜合研究院昨（23）日發布6月台灣EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量年增0.67%，電力景氣燈號連續三月呈現代表熱絡的紅燈，主要受惠於AI、高效能運算、雲端服務等科技應用。

台綜院表示，隨著AI應用持續擴展，全球市場需求日益升高，加上先前急單效應與出口拉貨動能延燒，6月台灣整體產業景氣維持穩健，產業用電與外銷訂單雙雙維持高檔。

其中尤以半導體與電子資通訊產品接單暢旺，成為出口與生產同步成長的關鍵推力，扮演帶動國內經濟成長的主要支柱。

然而面對美國新一輪關稅政策高度不確定性，市場保守觀望氛圍逐漸升溫，部分產業已開始調整產能與出貨節奏，反映在用電成長幅度相較上個月略為趨緩。

綜觀來看，台綜院表示，在新興科技應用加速擴展與美國關稅暫緩備貨效應延續雙重驅動下，6月整體產業用電續呈穩健成長態勢；特別是半導體產業用電維持強勁成長動能，成支撐國內經濟高度成長的核心引擎。

然而，台綜院指出，隨著關稅暫緩期限逼近、各國關稅談判結果陸續出爐，提前拉貨紅利逐步減退，電子產業用電成長幅度已開始顯現收斂跡象。後續須持續密切關注美國關稅政策走向與國際貿易談判進展，將攸關我國下半年出口動能的延續性與經濟成長的穩定性。