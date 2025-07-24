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6月製造業生產指數 同期最佳

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
近一年工業生產指數與年增率 圖／經濟日報提供
近一年工業生產指數與年增率 圖／經濟日報提供

經濟部昨（23）日表示，受惠於AI需求強勁，6月製造業生產指數112.11，創歷年同月新高，年增20.03%，為連16月正成長。今年第2季製造業生產指數創歷年單季新高，年增22.84%，為連六季正成長，也創近16年來單季最大增幅。

經濟部統計處長黃偉傑表示，6月製造業增產20.03%，低於原先預期，主要是廠商先前已反映，6月是新舊產品交替期，因此預測6月生產較5月低，惟減幅高於預期；不過6月製造業生產增產二成仍是表現優異，預期AI商機下半年仍會持續。經濟部預期，7月製造業生產年增19.5%至23.7%。

美日達成關稅協議，日本對等關稅將降到15%，外界關切是否會衝擊到機械設備出口美國？黃偉傑表示，因美對我國關稅稅率未出爐，對我產業衝擊無法評估。

他表示，關稅是相對性，且會因供應鏈上下游而有利有弊，像台灣很多廠商是日本上游零組件供應商，就有可能跟著受惠，這須視產業供應鏈位置而定。

經濟部昨發布6月工業生產指數111.48，年增18.65%，製造業生產指數112.11，年增20.03%，雙創歷年同月新高，皆呈連16月正成長。黃偉傑表示，製造業生產表現亮眼，主因AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，挹注資訊電子產業生產動能續增，惟部分傳統產業因市場需求動能不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。

經濟部 製造業 工業生產指數

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