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零售營業額連三月負成長 汽機車下滑逾17%最慘

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部23日發布6月零售業營業額3,900億元，雖為歷年同月次高，但年減2.9%。聯合報系資料照
經濟部23日發布6月零售業營業額3,900億元，雖為歷年同月次高，但年減2.9%。聯合報系資料照

美國對等關稅消費信心衝擊愈趨明顯，經濟部昨（23）日發布6月零售業營業額3,900億元，雖為歷年同月次高，但年減2.9%，為連三月負成長；上半年營業額為2兆3,655億元，亦為歷年同期次高，年減0.4%。

關稅前景尚未明朗，經濟景氣不確定性尚存，民眾消費意願偏趨保守。部分進口車交車遞延，加上假日天數少於上年同月，車市觀望下，汽機車零售業年減幅達17.3%，是各業別最多；布疋及服飾品零售業年減6.3%，百貨公司也年減3.6%。

經濟部統計處長黃偉傑表示，關稅不確定使消費信心趨向保守，高單價餐廳消費減少，民眾改走低單價路線；另外，民眾對消費性資本財，包括家電、裝潢、汽車等購買，考慮較多或延後消費。至於精品消費，又因國人出國旅遊而減少。

黃偉傑表示，待關稅不確定因素消除，消費信心才有可能回升。因上半年零售業僅微幅下跌，甚至接近平盤，只要下半年經濟情勢明朗，再多點消費，今年零售業營業額仍有機會正成長。

外界關切汽車銷售情況，黃偉傑分析，還是要看消費信心，就汽車製造動向指數來看，7月比6月高，夏季銷售活動仍有一些成果，因去年基期相對高，再加上消費信心不足，因此呈年減。

除零售業外，6月餐飲業營業額853億元，為歷年同月次高，但意外轉為負成長，年減2%。黃偉傑表示，主因端午連假落點和去年不同、假日天數減少，加上高基期，餐館業營業額年減3.6%；飲料店、外燴及團膳承包業則受惠夏季新品與聯名促銷吸客，以及航空旅運市場穩定增長，航餐需求續呈活絡，分別年增2.6%及8.4%。上半年合計營業額5,314億元，年增3%。

6月批發、零售、餐飲營收及年增率 圖／經濟日報提供
6月批發、零售、餐飲營收及年增率 圖／經濟日報提供

6月批發業營業額1兆902億元，年增3%，主因AI及雲端運算等新興科技應用熱絡。上半年營業額6兆8,012億元，年增9%。

展望未來，經濟部表示，批發業雖受惠AI，但今年中元節時間較晚，下游零售通路鋪貨時程遞延，恐抑制成長力道；零售業因進入暑假旅遊消費旺季，可望挹注動能，但景氣不確定性尚存，營業額恐續呈年減；餐飲業因暑期出遊外食商機及消暑冰飲品需求擴增，加以基期偏低，預期營業額年增率可望轉呈正成長。

消費 關稅 零售業

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