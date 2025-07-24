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無人機台日結盟 打造非紅供應鏈

經濟日報／ 編譯易起宇黃淑惠／綜合報導

台灣無人機業者迎來國防部史上最大採購案之際，也持續擴大國際合作。漢翔（2634）接受日媒採訪表示，目標打造「去中國化」供應鏈，藉由台日技術合作，搶進全球市場。

漢翔積極推動無人機產業發展，邀集國內產業合作成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）6月前往東京參加日本國際無人機展，推動台日無人機產業的實質合作與技術交流，雙方將推動無人機產業技術合作。

漢翔副總經理莊秀美接受日媒訪問時表示，目標是要建構出「不仰賴中國大陸的供應鏈」，共同拓展全球市場。

報導指出，經濟部和漢翔等廠商去年9月成立旨在與外國合作民用無人機等的業界團體「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，並對日本和歐洲各國派出訪問團，致力於建立合作框架。

莊秀美表示，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」希望與日方合作的內容包括：活用雙方優勢的技術合作、建構不依賴中國大陸的供應鏈、共同拓展全球市場，以及完善相關法規等。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」已經與日本UAS產業振興協議會（JUIDA）和日本無人機聯盟（JDC）締結合作備忘錄，並且在6月千葉縣舉辦的展覽「JAPAN DRONE 2025」裡設置攤位。

莊秀美表示，聯盟內至少已有三、四家公司和日本企業具體展開業務，期待未來合作進一步擴大。

漢翔去年開始強化無人機業務，運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段，自行研發產品有助於搶接國內軍用無人機訂單。

漢翔 日本 無人機

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