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500億無人機採購案來了 雷虎、中光電、漢翔等迎商機

經濟日報／ 記者宋健生李珣瑛黃淑惠／綜合報導
國防部宣布將採購近5萬架無人機，是台灣史上最大無人機採購案。圖為今年漢光演習，海軍向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」。總統府／提供
國防部宣布將採購近5萬架無人機，是台灣史上最大無人機採購案。圖為今年漢光演習，海軍向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」。總統府／提供

國防部宣布，將啟動近5萬架軍用商規無人機標案。業界直呼，這是「台灣歷來最大無人機採購案」，總金額上看500億元，預料將優先採用國產品，雷虎（8033）、中光電、漢翔、長榮航太、經緯航太等無人機指標廠迎來史上最大商機。

雷虎、中光電、漢翔、長榮航太、經緯航太等台廠都對這次標案躍躍欲試，強調「準備好了」。受相關消息激勵，無人機族群昨（23）日走勢強勁，雷虎攻上漲停價68.4元收市，中光電、漢翔、長榮航太也都勁揚逾3%。

國防部5萬架無人機大採購 圖／經濟日報提供
國防部5萬架無人機大採購 圖／經濟日報提供

國防部軍備局公告最新軍用商規無人機採購招標需求，未來兩年將採購近5萬架無人機，預定下周二（29日）舉行徵商說明會。業界初估，整體採購金額可能達四、五百億元。

據了解，軍備局這次共開出五款無人機對外徵求案，徵集國內廠商提供符合需求的機型以供評選，這五款無人機應為軍用商規型，預計交付時間規劃於2026年、2027年要籌獲完畢。

業界評估，這五款無人機中，甲、乙式兩款為多軸旋翼垂直起降，應為一次性的自殺型攻擊機（FPV），根據滯空時間及酬載重量估算，甲型無人機每架價格約在新台幣10萬元上下，乙型無人機至少要100萬元。

另外，丙式及丁式為定翼型無人機，採彈性方式啟動，應該也是屬於一次性自殺型攻擊機，由於導控距離、影像及傳輸距離較遠，每架價格至少要300萬元。

至於戊式為垂直起降定翼型無人機，導控距離達100公里以上，且滿載飛行及滯空時間達2.5小時以上，應屬偵查型無人機，預估每架價格都要上千萬元。

業界對這次標案都相當有興趣。雷虎強調，該公司已做好所有準備，相關無人機都有研發生產，「此次軍備局提出無人機對外徵求案，雷虎不會缺席，也會提供政府相關規格建議」。

中光電集團也是這次「台灣歷來最大無人機採購案」的潛在大贏家，主因旗下中光電智能機器人公司入列去年8月底國防部公布獲選製造軍用級無人機的民間廠商名單。

中光電集團在海內外無人機市場已有多項實績。中光電表示，2024年中光電智能機器人的無人機產品營收不到1億元，若政府標案如期出貨，今年營收將大幅成長至超過10億元，並且可望由虧轉盈。

無人機 中光電

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