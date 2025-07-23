連鎖加盟協會蔡德忠：缺工問題難解、將強化與政府溝通

面對川普關稅政策衝擊、缺工問題嚴峻，連鎖加盟協會新任理事長、杏一總經理蔡德忠表示，協會未來將積極與政府溝通，推動AI解決方案應對勞動力短缺，並期望能「超日韓、趕新加坡」。

連鎖加盟協會23日舉行流通經營者聯誼餐會，對於未來展望，蔡德忠表示，過去協會設有傑出店長、服務天使獎項及年鑑，近期也引進了「服務金賞獎」，未來將繼續推動。他強調，上任以後將著重強化與政府的溝通，期望能積極處理缺工與電價問題。

他透露，14日曾與經濟部長進行座談，討論涉及電價與缺工的問題，並提到目前電價問題太複雜，是否調整或補助還喬不攏。對於目前嚴重的缺工問題，蔡德忠指出，現在的店面普遍面臨招聘困難，這一問題仍難決。

他進一步表示，正如經濟部所強調的，未來會積極推動AI解決方案來應對勞動力短缺的問題，並且希望能「超日韓、趕新加坡」。

經濟部先前提到的「境外關內」、「境內關外」概念，蔡德忠也表示，政府鼓勵台灣企業積極投資美國德州，政府在當地有對接窗口，爭取優先參與當地的經濟發展，並開設台灣專區，讓台灣企業能夠更快速地落地。他也指出，政府期待能夠讓台灣與九州、呂宋等地的人民能在同一經濟體系下消費，並打造一個規模可達億人的市場，這對台灣企業來說意義非凡。

另外，他提到，如果國際電子支付系統能夠加入，他們非常樂意，並歡迎國外旅客來台消費。此外，他也期待即將到來的9月台灣半導體展，預計會有2萬名外國參觀者與8萬名國內參與者，並期望展會能協助推動復合型行銷與折扣券活動，進一步促進消費。

在談及偏鄉的發展時，蔡理事長建議便利商店能夠在這些地區設置災難發電機，提供緊急應對支持。面對外部環境的變化，他表示台灣應勇往直前，尤其在川普政權變動的情況下，台灣的服務業表現非常好，也反映出台灣服務業在國際舞台上的競爭力。