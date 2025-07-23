AI需求熱！6月製造業超旺 第2季積體電路、電腦電子製品增產飆新紀錄

經濟部23日表示，拜AI需求強勁，6月製造業生產指數112.11，創歷年同月新高，年增20.03%，為連續16個月正成長。今年第2季製造業生產指數更寫下歷年單季新高紀錄，年增22.84%，為連續第6季正成長，亦創近16年來單季最大增幅。

經濟部統計處長黃偉傑表示，6月製造業增產20.03%，低於原先預期，主要是廠商先前已反映，6月是新舊產品交替期，因此預測6月生產較5月低，惟減少幅度高於預期；不過6月製造業生產增產二成仍是表現優異，並預期AI商機下半年仍會持續。經濟部預期，7月製造業生產年增19.5%至23.7%。

經濟部今日發布6月工業生產指數111.48，年增18.65%，製造業生產指數112.11，年增20.03%，雙雙創歷年同月新高，皆呈連續16個月正成長。

第2季製造業生產指數114.22，年增22.84%，創歷年單季新高，為連續第6季正成長，增幅更創2010年第3季以來、近16年最大增幅。今年上半年製造業指數106.32，創歷年同期新高，年增17.77%，若以半年為區間計算，為連續第3個半年正成長，增幅亦是近4年最大。

黃偉傑表示，製造業生產表現亮眼，主因AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，挹注資訊電子產業生產動能續增，惟部分傳統產業因市場需求動能不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。

在資訊電子產業方面，經濟部統計指出，6月電子零組件業年增22.38%，其中積體電路業因12吋晶圓代工持續增產，年增22.80%，兩者皆為連續18個月正成長走勢。6月電腦電子產品及光學製品業受惠AI需求，帶動伺服器生產動能續強，年增81.95%，為連續第24個月正成長。

今年第2季積體電路業增產35.53%，創歷年單季新高，為連續6季正成長，增幅為近六年來最大。今年第2季電腦電子光學製品業增產72.91%，創歷年單季新高，連續第8季正成長，增幅為70年有資料以來最大。