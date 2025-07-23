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美日貿易協議提振信心 股匯雙漲新台幣收29.362元

中央社／ 台北23日電

美日達成貿易協議，將日本對等關稅稅率大降至15%，金融市場正面表態，熱錢湧入，激勵台灣股匯市同步上漲，新台幣盤中勁揚近1.5角，收盤收在29.362元，升值9分，為逾1週高點，台北及元太外匯市場總成交金額為16.18億美元。

美國總統川普宣布對菲律賓和印尼課徵關稅降至19%，對日本關稅降至15%，投資人士氣大振，日股應聲大漲，日圓一度勁揚，但隨後傳出日本首相石破茂宣布請辭，政壇震撼彈導致日圓轉頭急貶，不過石破茂隨後否認請辭。

根據央行統計，美元指數今天下挫0.56%，亞幣全面上漲，韓元強彈0.76%漲最兇，日圓雖因政壇不確定性升高，匯價震盪，仍勁揚0.66%，新台幣升值0.31%，人民幣也上漲0.17%。

外匯交易員表示，亞洲關稅談判出現正面進展，資金流入，帶動台灣股匯同步走揚；不過這波外資匯入，部份是因昨天匯出較大量，今天回補的效果。

外匯交易員分析，7月以來，新台幣匯率從29.1元回貶至29.4元，部分因素是時值股利發放旺季，外資將資金匯出，新台幣因此緩步走貶，但隨著匯價接近29.5元，出口商拋匯量能湧現，將提供支撐，目前仍未脫離盤整格局。

此外，外匯交易員指出，近期匯市多隨資金進出而波動，欠缺明顯方向性，主因還是台灣對等關稅稅率遲未出爐，雖然今天新台幣展現強勁升勢，動能恐怕難以延續，關鍵仍是台灣稅率是否具有競爭性，這也將牽動投資人信心。

關稅 新台幣 外匯市場

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