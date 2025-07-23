憂升值出口商急結售 6月外匯存款寫逾22年最大減幅

6月下旬，新台幣升勢再起，出口商憂心匯損，急於拋匯，中央銀行今天公布6月金融概況，其中外匯存款餘額驟降至新台幣8.2兆元，年減11.17%，續寫逾22年最大減幅。

中央銀行公布6月金融概況，M1B及M2年增率分別上升為2.44%及3.45%，主要是因放款與投資年增率上升所致。

值得注意的是，今年第2季起，台灣因經濟基本面佳，以及與美國展開貿易談判，市場升值預期轉濃，新台幣匯率強勢飆漲，一度引發出口商「踩踏事件」，央行不得不出面信心喊話，多管齊下穩匯。

新台幣升值的效應，也展現在相關金融指標。6月外匯存款期底餘額大減1616億元，降至8兆2392億元，為111年9月以來最低水準，年減11.17%，繼續改寫逾22年最大減幅。

外匯存款餘額以新台幣計價，會因匯率而波動。除此之外，央行經研處副處長葉盛說明，企業對外投資付款，或是有新台幣資金需求，將外匯存款結售為新台幣，均會使外匯存款規模減少，但6月市場存在新台幣升值預期，眼見新台幣持續升值，廠商憂心匯損，急於換回台幣，也是一大因素。

股市方面，由於人工智慧（AI）題材延續，有利於支撐台股表現，台股6月大漲908點。

而央行公布的證券劃撥存款餘額，素有「散戶信心風向球」之稱，6月大增1071億元，升至3兆4073億元，為8個月高點，融資餘額也重返3000億元大關。

葉盛表示，股市表現穩定，有利於投資人信心；除了散戶指標，觀察外國人新台幣存款餘額，從5月的1644億元，降至6月的1558億元，也是反映外資看好前景，「錢進」股市的狀況。