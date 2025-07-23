關稅衝擊消費信心！今年上半年零售業營業額2.3兆元 下半年看關稅臉色

美國對等關稅對消費信心衝擊愈趨明顯。經濟部統計處23日發布6月零售業營業額為3,900億元，雖創歷年同月次高，但年減2.9%，為連續3個月負成長。今年上半年營業額為2兆3,655億元，亦創歷年同期次高，年減0.4%。

經濟部統計處長黃偉傑表示，關稅不確定使消費信心趨向保守，高單價餐廳消費減少，民眾改走低單價；另外，民眾對消費性資本財，包括家電、裝潢、汽車購買，考慮較多。至於精品消費，又因國人出國旅遊而減少。

黃偉傑表示，要等不確定的關稅因素消除，消費信心才有可能回升。因今年上半年零售業減微幅下跌，甚至接近平盤，只要下半年經濟情勢明朗，有機會再成長一點。

除了零售業之外，6月餐飲業營業額853億元，創歷年同月次高，但意外轉為年減2%。黃偉傑表示，主要是端午連假落點和去年不同所致，加上比較基期偏高，進入暑假，餐飲業消費仍會持續增加。