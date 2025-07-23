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撥補千億落空仍盼社會支持 台電董事長曾文生：人是英雄錢是膽

中央社／ 台北23日電
台電董事長曾文生。圖／聯合報系資料照片
台電董事長曾文生。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過特別條例，不過將撥補台電千億項目刪除。台電董事長曾文生表示，現在在談的補貼是過去抗通膨所累積虧損，若有補貼即可讓財務有所改善，台電對於未來工作規劃也較有信心，畢竟電纜投資都需要錢，「大家說台電是英雄」，但他更想強調的是，「人是英雄錢是膽」。

曾文生接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問，節目今天播出。

日前立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，總額度達新台幣5450億元，不過原本要千億撥補台電卻落空。曾文生表示，台電累虧壓力持續存在，政府一定要台電檢討虧損，但調漲電價也要考慮副作用，通膨壓力大時，不見得是最好時候。

他說，現在在談的補貼是過去抗通膨所累積虧損，台電會努力改善財務，補貼即可讓財務有所改善、減少利息負擔，台電也會對未來工作規劃較有信心，畢竟電纜投資都需錢，「大家說台電是英雄」，但他更想強調的是，「人是英雄錢是膽」。

曾文生表示，台電是國家公司，但台電還是公司，財務受公司法要求，且民股也反應國家政策補貼應由國家承擔，「其實就法論法，他們的主張沒錯」，應由國家支援。

颱風丹娜絲重創南台灣，台灣電力產業工會日前透過聲明表示，基層員工為了颱風災害搶修超時工作，還被要求吃飯擺拍，卻被政府高層拿來做為「撥補台電千億」政治大內宣的素材。

對於擺拍指控，曾文生無奈表示，「台電工會不會故意講自己同仁怎麼樣」，他懷疑當中有政治力量介入，而那張戴頭燈吃便當照片，是員工搶修告一段落，坐在分隔島上吃便當，「一看就是隨機拍」，根本沒人在看攝影機。「你可以罵台電的董事長，我毫無怨言」，但把員工說成是被擺拍，對他們非常不公平。

曾文生表示，地方媒體守備範圍大，台電也能理解地方攝影記者需求，因此由台電人員現場協助拍攝，讓大家知道台電真實修復狀況，「合作就是這樣產生」。

台電 曾文生 董事長

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