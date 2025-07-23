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AI需求強勁 6月工業生產指數創同期新高連16紅

中央社／ 台北23日電

AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求強勁，經濟部今天公布6月工業生產指數為111.48，年增18.65%，其中6月製造業生產指數112.11，年增20.03%，指數皆創歷年同期新高，為連續16個月正成長。

累計今年前6月工業生產增加16.69%，其中製造業成長17.77%。

經濟部今天公布6月工業生產指數統計，資訊電子產業方面，電子零組件業年增22.38%，其中積體電路業受惠高效能運算與人工智慧（AI）應用需求持續熱絡，推升12吋晶圓代工持續增產，年增22.80%。

AI應用及雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器生產動能續強，6月電腦電子產品及光學製品業年增81.95%。

AI 經濟部 工業生產指數

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