馬鐵英：台灣5450億特別條例轉成預算 將提升GDP約0.5到1個百分點

星展集團預估，台灣第2季GDP成長可能大幅超出預期，達到6.8%。展望下半年，經濟成長將放緩，3Q估3.7%，4Q為0.2%；下半年政府若執行刺激的財政政策，例如立法院通過5,450億的特別條例等，則可能對GDP會有0.5到1個百分點的提升。

馬鐵英表示，立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，該特別條例還沒編成特別預算，若編成特別預算，金額可能還會有部分調整，若以5,450億元的規模計，對GDP會有0.5到1個百分點的提升。

據了解，立法院通過的5,450億元特別條例，包括：經濟支持930億元，社會支持670億元，國土安全韌性1,500億元和普發現金2,350億元。

馬鐵英指出，台灣第2季出口較去年同期大幅成長34%，主要受對美國市場出貨量的推動，這可能意味著3個月的關稅暫停期間，出口商在提前出貨。同時， 出口大幅成長主要受資通產品帶動，台灣的出口表現亦優於其他亞洲主要經濟體，這也顯示AI相關的科技產品需求仍然強勁。

台灣第2季民間消費明顯減弱，可能反映了股市回檔和房地產市場疲軟帶來的負面財富效應。消費者也可能因為預期進口關稅調降而延後購車。

預期下半年經濟成長將放緩。出口可能會因提前出貨而有所回調，儘管AI需求可能會繼續提供支撐。隨著財富效應趨於穩定和進口關稅不確定性的緩解，消費有望出現反彈。政府的財政刺激措施也可能在下半年支撐內需表現。