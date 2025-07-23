台電：優先推動省道電纜地下化 地層下陷區不適合

颱風丹娜絲重創南台灣，外界掀起電纜地下化討論，台電董事長曾文生今天表示，西部沿海地區地層下陷淹水難退，得抽完水才能修復，反而要花更久時間，換言之，須考量適地性問題，將優先推動省道上電力主幹線地下化，減少中下游停電風險。

曾文生與嘉義區處領班陳怡霖接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問，暢談台電搶修甘苦與後續防災作為。節目於今天播出。

台電資歷35年的陳怡霖回顧，颱風來臨前大家便開始待命，但這次面對颱風真的和過去不一樣，不僅大型昇空車被吹到位移，辦公室鐵捲門掀飛、落地窗破裂、電腦影印機被吹得亂七八糟，變電所饋線開始跳脫、看著電線桿一根根倒下去，全部變電所幾乎快停電，心急如焚。

他說，等到風雨變小，所有吊臂車、昇空車馬上開出去，但不是為搶修線路，而是要先把橫在台19線電線桿移到旁邊，開闢一條綠色通道，讓全台15個區處搶修人員帶著承包廠商進駐搶修。

曾文生表示，這次全台一度停電超過百萬戶，3499支電桿倒塌、3個高壓電塔遭吹垮，過去從未發生過，這次台電動員300多班、2300人以上搶修人力，改寫台電颱風搶修歷史，「丹娜絲」名字將取代1971年釀嚴重災情的颱風賽洛瑪。

談及復電壓力，陳怡霖表示，這次幾乎沒收到罵聲，「大家都給我們加油打氣」，也帶飲料、粽子等食物探班，也有村長向村民溝通，若最終送電成功就是神明保佑，若仍沒電，也要讓台電人員先回去休息，「聽到這句話我就落淚」。

台電嘉義區處員工李元瀚參與搶修任務發生感電意外，因公殉職，「講到這個心很痛」，陳怡霖表示，李元瀚從實習階段便跟著他，36歲的李元瀚很陽光正向、外語能力強，是十分優秀的年輕人，他還幫忙做媒，沒想到卻傳來噩耗。

曾文生指出，從去年颱風山坨兒從高雄小港登陸，到今年颱風丹娜絲從嘉義台南交界登陸，颱風已連續兩年從西部登陸，因此，台電也開始重新設想防災應變。

至於電纜地下化可能，陳怡霖不諱言，地下化是很好構思，但嘉義沿海地區有地層下陷問題，線路會受到拉扯，所以仍需用架空線路。

曾文生表示，台灣討論能源議題常要一招解決所有問題，但須考量適地性問題，若颱風從東邊登陸又夾雜雨水，西部沿海淹水難退，得抽水完才能修復，要花更久時間。陳怡霖補充，淤泥清洗、設備風乾都需時間，反觀屏鵝公路為礁岩地形，就適合電纜地下化。

曾文生指出，電力主幹線多擺在省道上，西部沿海有台17、19線，通常是路基良好處，可優先考慮地下化，等於讓上游「大動脈」地下化，如此也可減少中下游停電風險。