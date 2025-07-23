星展：上調今年台灣GDP成長預測至4%

星展銀行舉辦今年第三季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，上調2025年的台灣GDP成長預測，從3%調升到4%，以反映海外提前拉貨潮和強勁的AI需求。

至於對等關稅對台灣經濟的總體影響，可能比想像的小，主要由於科技類產品已被排除在外，受對等關稅影響的產品範圍已顯著縮小，產品總價值約為300億美元，僅佔美國從台灣進口總額的26%。

惟半導體關稅仍然是一個主要挑戰。如果半導體關稅擴大到廣泛的科技類產品，將帶來顯著影響。

雖然上調2025年的台灣GDP成長預測，但星展對明年的GDP成長保持保守看法，從2.4%下調至2%。

星展也將今年CPI通膨預測從1.9%下調至1.7%，明年預測從1.7%下調至1.5%。主要因匯率升值和貨幣政策緊縮的滯後性效果，需求和供應面的物價壓力均可能趨緩。但下半年電價調漲的可能性將是一個主要風險。