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馬鐵英：星展上修2025年台灣 GDP 至4% 反映提前出口和強勁 AI 需求

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

星展銀行今舉辦2025年第3季經濟展望線上記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展將2025年的台灣GDP成長預測從3.0%上調至4.0%，以反映提前出口和強勁的AI需求。同時，考慮到提前出口的回落以及全球宏觀經濟環境的疲軟，2026年的GDP成長預測從2.4%下調至2.0%。

馬鐵英表示，美國對等關稅對台灣GDP的直接影響估計為0.2-0.5個百分點，而半導體關稅（如果僅針對晶片）的直接影響估計為0.1-0.3個百分點。

馬鐵英認為，預計財政刺激措施可以抵銷上述影響。當前的預測並未納入最壞的關稅情景，即半導體關稅廣泛擴及到科技產品，且稅率極高。

星展也將2025年CPI通膨預測從1.9%下調至1.7%，2026 年預測從 1.7% 下調至 1.5%。由於匯率升值和去年貨幣政策緊縮的滯後性效果，需求和供應面的物價壓力均可能趨緩。下半年電價調漲的可能性將是一個主要風險。

GDP 關稅 半導體

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