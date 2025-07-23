關稅政策+美科技股財報登場 「槓鈴式布局」降投組波動兼顧增長

隨著美股即將迎來科技七巨頭的財報重頭戲外，關稅政策的寬限期亦將結束。面對當前政策風險與經濟不確定性，預料全球股市波動再現。滙豐投信指出，在多重風險交錯之際，建議採用槓鈴式（Barbell）布局策略，納入AI與基礎建設股票雙元趨勢主題，一手強化抗震防禦力，一手擁抱成長潛力，雙軌並進，將有助於帶領投資人挺過市場波動。

滙豐超核心優化多重資產基金基金經理人楊博翔進一步指出，根據LSEG I/B/E/S data截至7月18日的最新數據統計顯示，標普500企業至今已有59家公布第2季財報，其中81.4%的獲利高於分析師預期，優於67%的長期平均水平。然而隨著輝達（NVIDIA）市值首度突破4兆美元大關，成為史上第一家達到此里程碑的企業，本周亦即將陸續迎來科技七巨頭財報，預料將貢獻標普 500 指數本季 14.1% 的獲利成長，更加突顯出科技和通訊服務業對美股的極大影響力。

其中，此兩大行業合計貢獻2025年預期利潤增長超過60％，顯見AI科技相關產業仍將引領後續股市發展。另一方面，考量市場不確性因素仍存，建議投資人可配置於具備防禦特性，擁有可靠的現金流和較高股息收益率的基礎建設類股。以美國迅速落成的數據中心為例，搭配 AI 產業發展的趨勢，資料中心不斷擴張建設規模，預料將持續對發電廠與電網基礎設施進行大量投資，亦有望進一步推升相關類股表現。

滙豐投信建議現階段可採用槓鈴式（Barbell）布局策略，將資產配置在兩端極具特性標的：一端為具股利率優勢、抗波動特性的基礎建設類股，提供資產下檔保護力；另一端則鎖定AI科技等成長型股票，積極參與新經濟趨勢帶來的成長紅利。其中，根據滙豐投信回測資料顯示，若以AI科技搭配基建槓鈴式組合，其長期報酬優於大盤，同時波動度也低於大盤，表現相對亮眼，將有助於幫助投資人進一步降低投資組合波動亦不會錯過參與市場波段反彈行情。