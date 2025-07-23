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對等關稅尚未出爐！ 前川普法律顧問透露台灣關稅進展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
美國川普總統第一任期白宮法律顧問Don McGahn。記者許正宏／攝影
美國川普總統第一任期白宮法律顧問Don McGahn。記者許正宏／攝影

美國律師事務所眾達國際法律事務所（Jones Day）台北所23日舉辦「35週年」活動，邀請曾任美國川普總統第一任期白宮法律顧問的 Don McGahn 發表專題演講，分享川普政府的決策邏輯與對美國政策的影響。他指出，總統川普的執政風格相較傳統總統更為集中，政策具高度可預測性，企業應深入了解其思維模式。至於有關對等關稅，他透露，雙方已有三次面對面與多次線上談判，雖尚未確定最終結果，但預期未來將趨於穩定。目前的最大挑戰是難以預測關稅幅度，但混亂中也蘊含機會。

McGahn 表示，他自2014年起與川普合作，在川普首度當選總統後受邀擔任白宮法律顧問，並在職期間就總統職權、法律架構與政策規範提供法律建議。他強調，川普與歷任總統最大不同，在於決策集中於白宮，而非仰賴行政機關，「要理解美國政策的走向，就必須了解川普如何思考，以及他過去說過什麼話，這將有助於預測他明天會做什麼。」

他指出，從二戰結束至雷根任期為止，美國長期以「世界秩序」為導向的國際外交為主軸，但隨著製造業外移與經濟力下滑，民間逐漸累積對傳統政策的不滿。川普正是反映這股「美國優先」的民意浪潮而當選。

演講中，McGahn 表示川普對經濟政策的運用可視為新型態國力工具，尤其是關稅。他強調，川普喜歡「宣布關稅」，而非長時間談判，並引用國會授權的法律，包括部分非常規的緊急法源，積極實施各項經濟措施。「雖然法院對部分命令提出挑戰，但川普往往勝訴，因為他的行動多有法源依據。」

McGahn 認為，川普第二任期的施政速度將遠快於第一任期，原因包括具備豐富經驗、不懼訴訟，以及現任國會對其支持度較高。此外，美國法院體系的變化也使行政機關面對更嚴格的審查，相對提升總統權力的行使空間。

談及對台政策，McGahn 指出，川普延續雷根總統提出的「六項保證」原則，並曾簽署相關法律，進一步確認對台政策。他以台積電赴美設廠為例，說明川普起初對其取得美方資金有所質疑，但最終仍支持該投資案，如今美國政府已投入1650億資助其在美國建立第三座廠房。

他坦言，與川普第一任期相比，目前包括中國、俄羅斯與歐洲在內的主要經濟體皆已有準備，使得美國不再能如以往般吸引所有投資回流。「現在墨西哥變得更具吸引力，但也反映出全球貿易環境的變化。」

McGahn 指出，川普偏好雙邊協議而非多邊條約，並以加徵關稅作為談判起點。他透露，目前對台灣的關稅為32%，雙方已有三次面對面與多次線上談判，雖尚未確定最終結果，但預期未來將趨於穩定。「目前的最大挑戰是難以預測關稅幅度，但混亂中也蘊含機會。」

他強調，部分關稅措施已遭提告，川普政府援引國會授權的緊急權力進行抗辯，雖在下級法院出現敗訴，但在上訴法院多數情況下獲得支持。

最後，McGahn 指出，川普的政治影響力將持續多年，即便卸任仍主導公共話語權。「從首次參選、四年任期、拜登任內仍主導輿論、再度當選，若加上未來四年與訴訟效應，他將是美國政壇過去與未來16年最具代表性的人物。」

川普 美國 關稅

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